Kultur

Søndag kveld var det både debut- og releasekosnert i storsalen på Frøya kulturhus. Vokalgruppa Femme hadde debutkonsert på hjemmebane, og med seg på scenen hadde de invitert vokalgruppa Pust.

Femme har jobbet sammen i snart fire år og har rukket å synge på mange arrangementer, blant annet NM for kor i Olavshallen nå nylig. Det var derfor på tide at de hadde sin første helaftenskonsert. Og som rett var, sang de for fult hus på hjemmebane på Frøya. Sammen med seg hadde de invitert sine mentorer fra vokalgruppa Pust. Vokalistene fra østlandet besøkte Frøya for tre år siden og takket gladelig ja til å synge for øyværingene igjen. Bonusen var at Pust nettopp har sluppet den nye platen "Huggu over vatn" og la Frøya inn i release-turneen sin.

- Det er fantastisk å kunne synge for Frøya-publikummet igjen, meddeler Mads Iversen, bass i Pust.

- Det er enormt bra at lokalsamfunn som dette har et så sterkt kulturtilbud.

Og enormt bra ble det. De to acapella-gruppene tok publikum med storm fra første strofe. Med nummeret «Nine to five», originalt av Dolly Parton, startet Femme vokalfesten i storsalen. Etter dette ble Pust introdusert på scenen og vartet opp med stemningsfulle toner før de tok publikum inn i en hypnotisk reinlender med jazz overtoner, som fikk hele salen til å vugge med i takten.

Etter dette kom det vakre sarte toner på rekke og rad, spesielt sto Femme sin versjon av Åge Aleksandersens «Skin Sola» frem. Elisabeth Antonsen Dyrøys stemme fikk frem den vare teksten med en dybde og sårhet som rørte alle.

- Det er helt fantastisk å kunne få synge med så fine og profesjonelle mennesker som de i Pust, stråler Toril Antonsen Aae etter koserten.

- Det har virkelig vært et enormt høydepunkt for oss! Det var det også for oss i publikum.

- Det var fantastisk! Femme var sterke og var fullt på høyde med de i vokalgruppa Pust, sier en strålende fornøyd Eli Crozier i det hun fornøyd drar hjem for kvelden.

- Det var helt fantastisk, kjempebra, ja, forteller Irene Utian. Hun også godt fornøyd med kveldens forestilling.

De som gikk glipp av denne muligheten kan i hvert fall få med seg Pust i Trondheim den 16.desember, når de synger i Kirkens Bymisjon. Nå gjenstår det bare å få vite hvilken dato Femme igjen skal opptre!