Mamma Mia - for en suksess

Kultur

Med fantastiske kostymer, en imponerende koreografi og praktfulle sangstemmer ble Frøya videregående skoles musikal "Mamma Mia" en stor suksess våren 2006.

Dette er hva vår reporter Venke M. Glørstad skrev etter premieren:

Regissør, manusforfatter og primus motor, Elin Strandheim var tilfreds.

- Jeg er kjempefornøyd! Jeg er veldig, veldig fornøyd med innsatsen til alle sammen, sa en alltid sprudlende regissør etter endt premiere.

Og med 1027 solgte billetter har hun enda en grunn til å være fornøyd. I år ble det ny publikumsrekord.

Store stemmer

Med stemmer som Charlotte Rabben, May Kristin Bremnes og Roy Søreng og skuespillertalenter til blant annet Inger Marie Johansen hadde også denne musikalen alle mulige forutsetninger for å bli en suksess, og den føyde seg inn i rekken av mange fra Frøya videregående.

Vi tør påstå at musikalene fra Frøya videregående skiller seg klart ut fra andre skoleoppsetninger i kvalitet.

Musikerne under ledelse av Maciej Karpinski gjør også sitt til at hele forestillingen og alt rundt den er imponerende profesjonelt.

Ypperlig koreografi

Handlingen i Mamma mi utspinner seg lokalt på Frøya med Sofie som fortvilt forsøker å finne ut hvem som er faren sin dagen før sitt eget bryllup. Hun har nemlig tre kandidater.

Handlingen er genialt lagt inn iblant 23 av ABBA sine mest kjente sanger.

Og koreografien var noe av det mest eksepsjonelle ved hele forestillingen. Det er også imponerende at det er mulig å finne så mange dyktige sangere ved en og samme skole (med litt assistanse utenfra).

Ny publikumsrekord

Med 1027 solgte billetter ble det ny publikumsrekord i år. Dette var noen flere solgte billetter enn i fjor, og i tillegg får alle elever og ansatte ved skolen slippe inn gratis.

Tidligere rektor ved skolen, Arne Hammervold antar at 1400 så årets musikal under de to forstillingskveldene.

- Det gikk veldig bra. Sangprestasjonene er ikke jeg den rette til å kommentere, men jeg er mektig imponert, ler den tidligere rektoren. Han forteller at et budsjett på 150.000 kroner, og uttallige dugnadstimer fra både elever og ansatte gjør dette til et enormt totalprosjekt for skolen.

- Det er flott å se at en så stor del av befolkningen kommer og gir god respons. Elin får frem det beste i ungdommen og gir dem et godt selvbilde. Musikalen betyr veldig mye for skolen, og vi har igjen for dette på alle fronter, sier Hammervold.

I år fikk Elin Strandheim og Maciej Karpinski en sydentur fra Frøya inn i Framtida, som takk for det de gjør for kulturlivet på Frøya.