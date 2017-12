Elevene har gitt hver sitt maleri i gave til sykehjemmet til odel og eie

Kultur

Frøya Kulturskole samarbeider med Livsglede for eldre, og i den forbindelse så hadde torsdag ni elever i alderen 7-17 år på Visuelle Kunstfag ved Kulturskolen avduking av semesterutstillingen sin på Frøya Sykehjem.

Kunstverkene ble delt i to bolker og hengt opp i begge etasjene på sykehjemmet. Dette er første gang at kunstelever ved kulturskolen har tatt med seg kunsten sin så langt «hjemmefra». Det var et ønske fra elevene selv om å dele kunsten sin med de som, som oftest, ikke kommer seg på ordinære kunstutstillinger.

Elevene har jobbet med ulike teknikker; akrylmaling, akvarellmaling, linotrykk, blyanttegninger osv. De synes alle at det var stor stas å få besøke sykehjemmet og få se at deres kunstverk bringer glede og farger til beboerne. Utstillingen skal henge til godt over nyttår, og elevene har i tillegg gitt hver sitt maleri i gave til sykehjemmet til odel og eie.

Kunstpedagog Carina Tøften er meget stolt av sine elever som var fulle av både pepperkaker, saft og glede da de dro derifra.

