Over to timer med variert underholdning

Kultur

Forhåndssalget til ”Jul på Frøya” viste på ingen måte hvor mange som ville se famileforestillingen. Trøndere er som kjent trege, og frøyværinger er intet unntak, men så møtte de opp i hopetall og fylte nesten salen da lyset ble slukket og programmet kunne starte.

Starten ble et overraskene møte med den halvøkologiske sauebonden Odin Jensenius, som leverte en humoristisk videohilsen på storskjerm, før han introduserte kveldens programledere Sara Solli Knutshaug og Remy Strømskag.

Korsang og fortellinger

Det var mange, og svært ulike, artister som sto på gjestelista denne kvelden. Elisabeth Antonsen Dyrø viste stolt fram elevene sine på valgfag ”Sal og scene” som vartet opp med nydelig korsang. Publikum svarte med stor applaus.

Johan G. Foss ble presentert som en av Frøyas store forfattere, og kunne bekrefte at han fremdeles har mange jern i ilden. Men i kveld sto han på scenen for å overbringe ei julefortelling fra Vågsværet, etter timeslange samtaler med Marine Vågsvær og datteren Pauline.

Mange av barna på kveldens arrangement tok oppfordringen om å sette seg ved historiefortelleren. De lyttet storøyd da Johan fortalte om hvordan ungene i den store søskenflokken på Vågsværet fikk ønsket sitt om juletre oppfylt. Men det var ikke et tre slik vi kjenner det i dag, men en skikkelig einebusk, hentet under tur til Bogøya på julehandel.

Med og uten sure toner

Alle dyktige musikere har en gang vært nybegynnere. Og nybegynnere var mange i strengeorkesteret fra kulturskolen. Men om det var en del sure toner, gjorde det ingenting, for de unge utøverne veide opp det de manglet av musikalitet, med storslagen sjarm.

Sure toner var mangelvare hos Frøya skolekorps, som dro til med tre musikalske godbiter, en av dem nyskrevet, og som visstnok skulle inneholde det meste som jula består av, som blant annet melankoli og håp.

Fartsfylt familie

Deretter gikk en av rømningsdørene opp, og lukten av eksos spredte seg i salen. Inn gjennom døra kom den fartsglade familien Udtian, sittende på det som kunne se ut som en fargerik, stor lekebil, men som Paul Ingar Udtian hevdet var en ”ulv i fåreklær” da det var adskillige hestekrefter under panseret. Så fulgte en artig sekvens med mor Mona, far Paul, og døtrene Maja og Mari, som nærmest har viet sitt liv til dragracing, og hvor alle unntatt Mona har gjort seg bemerket innen sporten.

Publikum fikk høre at jentene heller lekte med biler og skiftnøkler, enn med dukker, og at de bare ventet på å bli gamle nok til å få kjøre selv.

Og mens mor innrømmet at at hun kunne være redd før noen i familen kjørte løp, var Paul Ingar mest glad for at døtrene hadde arvet interessen for bilsport.

Bandjulesanger

De fem medlemmene i det lokale ”Garasjebandet” skapte fin julestemning med det de kalte bandjulesanger, hvor blant annet sanger av DDE og Dum Dum Boys sto på repertoaret. Tre sanger med tre ulike vokalister imponerte tilhørerne, som også under denne opptredenen ga varm og lang applaus.

Alma Eidsvåg ga oss en smakebit på neste års oppsetning av Titranspelet, mens Havdur serverte tre nydelige julesanger og minnet oss om konserten deres førstkommende torsdag.

Irene og Harald Gautvik

På gjestelista sto også Irene og Harald Gautvik fra Stabben på Titran. Harald har gledet tusenvis av lokale og tilreisende interesserte med sine omvisninger på Stabben fort gjennom flere tiår, og nå var tiden kommet for å hylle ham for nettopp det. Ordfører Berit Flåmo overrakte på vegne av kommunen og alle frøyværinger både blomster og julegodt til ekteparet, som begge har passert de nitti, men fremdeles bor hjemme og kunne forsikre om at de var ajour med juleforberedelsene.

Lokale og tilreisende stjerner

Så nærmet det seg slutten på den store kvelden med ”Jul på Frøya”. Sara og Remy hadde, på sin behagelige og lune væremåte, og med full kontroll på det de skulle introdusere, geleidet publum gjennom to timer med fin underholdning. Men først fikk vi møte dyktige Vytenis Snirpunas på saksofon, som sammen med Gabriela Lukassen på flygel spilte en nydelig vals.

Og Gabriela bidro også på tangentene, da kveldens store stjerne, sopranen Stephanie Lippert fra Den norske opera, fikk avslutte hele showet med flere nydelig sanger. Etter at hun toppet opptredenen med avslutningsnummeret O’helga natt, reiste publikum seg noe motvillig, og dro hjem. De fleste med store smil om munnen etter et flott førjulskveld.