Julegudstjeneste med korpsmusikk på Sørburøy

Kultur

Det er vanskelig å få til gudstjenester på julaften på alle prekensteder i Frøya prestegjeld. Derfor ble det holdt en førjuls-gudstjeneste på Sørburøy skole 2. søndag i advent. Her stilte øyas eget musikkorps opp og spilte julemusikk . De åpna med "Himlen i min famn" som Carola har gjort kjent for oss. «Vem har tent den stjärnan…Vem har ført tre vise till vårt stall min kära skatt?»

Elever fra skolen på Sørburøy tente to adventlys og leste juleevangeliet. Pensjonert prost Birger Foseide ledet gudstjenesta og holdt en preken om jula som et møte mellom jord og himmel: Gud fletta seg inn i menneskenes liv da Gud ble født som et menneskebarn julenatta.

Magne Romestrand er fortsatt organist på Frøya, og han akkompagnerte seg sjøl på trekkspill da han sang solo: Jul.Jul. Strålande jul!

Korpset avslutta med "Deilig er jorden" og "Away in a manger". Kollekten på gudstjenesta gikk til menighetens misjonsprosjekt med støtte til landsbyutvikling i Etiopia. Og sjølsagt var det kirkekaffe! Her hadde også elevene på skolen forberedt gudstjenesta med å bake pepperkaker og andre julekaker som ble servert.

Innsendt