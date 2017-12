- En stor opplevelse, med høy gåsehudfaktor

Kultur

Torsdag kveld: En oppfylt parkeringsplass, og ei fullsatt Sletta kirke, like fullsatt som kirka var noen timer tidligere, da svært mange ville ta avskjed med taxisjåføren Arild Jensen, som så tragisk ble revet bort i ei trafikkulykke i forrige uke. Men nå var folk kommet til kirka ved Svellingen i glede og forventning, for å få med seg julekonserten til Havdur. En konsert som også er kjent for å få følelsene til å flomme over, med sitt nydelige innhold. Og for mange er denne konserten, ganske tett innpå jula, det som får førjulsstemningen til å komme.

Ny solist

Konserten begynte som den har gjort så mange ganger, med en enslig solist fremst i kirka, syngende på "Mitt hjerte alltid vanker", mens resten av koret kommer vandrende inn langs veggene, bærende på levende lys. Men i år var solisten et helt nytt bekjentskap, Margit Sande.

Og med Margits vakre stemme, og koret som etterhvert slo følge med solisten, var stemningen satt.

Mange stjerner

Vi fikk en fantastisk versjon av "Glade jul", med Kristian Skarsvåg som solist. Samme Kristian sang seinere under konserten en nydelig duett med alltid like dyktige May Kristin Bremnes, i "Julen er her".

Havdur er så heldige at de har mange stjerner som klarer seg godt alene, og i kveld fikk vi møte mange av dem. May Kristin og Kristian i flere sanger, men vi fikk også høre solistopptreden med Brit Vie, Roar Espnes, Ingunn Teigås, Marthe Ervik, Solrun Skarsvåg og Magne Romestrand. Alle med særpreg, og som det var spennende å bli kjent med. Magne Romestrand fikk forøvrig kveldens lengste og kraftigste appalaus etter å ha framført "Den hellige stad".

Musikerne ga en perfekt ramme

Vi kommer ikke utenom de som bistår koret instrumentalt. Musikerne, Jarl Mosand på bass, Christoffer Rabben på trommer, Gabriela Lukassen på flygel og Krzysztof Zboralski på cello er alle av høy klasse og de skapte den perfekte rammen rundt blandakoret Havdur.

Cellisten Krysztof fikk også spille et flott nummer helt alene, og Gabriela både sang og spilte på egen hånd. Begge disse numrene var med på å heve konserten enda et hakk.

Lite, men godt

Som nevnt har Havdur mange flinke solister, men de er jammen meg gode som kor også. I kveld var de en "liten versjon" av seg selv, med bare trettito sangere, men du verden hvor godt de sang!

Det er vanskelig å trekke fram øyeblikk enda større enn andre, for undertegnede har fått så mange Havdur-favoritter. Jeg får likevel lyst til å nevne "Te deinn som itj gler sæ te jul" og "Nordnorsk julesalme", blant de beste av dem som koret sang som kor, i tillegg til før nevnte "Glade jul".

Himmelsk høydepunkt

Det ble et godt møte med Solrun Skarsvåg som solist i vakre "Himlen i min favn", og undertegnede ble heller ikke lei seg over at det var "Lys til nattsvart jord" med Brit Vie som solist som var plukket ut som ekstranummer etter at avslutningssangen "Deilig er jorden" ble sunget av både kor og publikum.

Publikum hadde gjerne sett at de fikk både to og flere ekstranummer, men da takket dirigent Anne Dorthe Øverland for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

- Det var en stor opplevelse, med høy gåsehudfaktor, sier Ragnhild Strømme når publikum går ut av kirka etter endt konsert.

- Det var så flott, og høydepunktet for meg var da Solrun Skarsvåg var solist på Carola-sangen, "Himlen i min favn", sier Ragnhild.