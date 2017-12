Lyser opp årets mørkeste dag

Kultur

Som de tre tidligere årene, har de valgt å kjøre to forestillinger. Strand SeniorBrass håper igjen å fylle kirka til siste plass i begge forestillingene.

Kakelinne-konserten er en tradisjonskonsert som Strand SeniorBrass (SSB) har hatt i mange år. Første gang var i 1999 på låven på Haugland gård. Siden 2004 har konserten vært holdt i Sandstad kirke, og alltid den 21. desember.

Denne dagen er årets korteste dag, og vi kan feire at vi går lysere tider i møte.

Mildværsperioden rett før jul, ble tidligere kalt for Kakelinna. Årsaken til denne varmeperioden mente mange var all steking, koking, matlaging og vasking som skjedde rett før jul. Derfor har brassbandet valgt å kalle konserten sin, på årets korteste dag, for Kakelinne-konserten.

Variert program

Årets konsert vil by på variert program, i tillegg til tradisjonelle innslag med blant annet lesing av Alf Prøysens “Matja Madonna” ispedd en god del stemningsmessig julemusikk.

Flere publikummerne har de siste årene sagt “at det blir ikke jul, før de har vært på Kakelinne-konsert med Strand SeniorBrass”.

Andre har etter konserten sagt, “nå har jeg fått julestemning”.

Gjester

I tillegg til å lytte til Strand SeniorBrass, vil vi også får høre sang fra Kåre Hansen. Kåre har vært gjest i mange år og han trives med å synge sammen med Strand SeniorBrass. Det har nesten blitt et krav fra publikum at han skal synge, og det har SSB tenkt å oppfylle også i år.

SSB-koret har også blitt en tradisjon under Kakelinne-konserten, og årets dirigent er Gabriëla Lukassen. Gabriëla er fra Nederland og i dag bosatt på Frøya. Hun er blant annet utdannet kordirigent, og jobber i Musikkskolen. I tillegg til å dirigere koret, vil hun også fremføre et sangstykke sammen med SSB.

Unni C. Haugen er tilbake til igjen, og hun vil synge sammen med Thomas A. Sandvik.

Unni har tidligere spilt trombone i Barman Skolekorps og Thomas spiller slagverk/perkusjon i SSB. I tillegg er begge med i bandet Extreme Pleasure, som har holdt flere konserter både på Hitra, Frøya og Trondheim.

Årets oppleser

Årets oppleser av den tradisjonelle Prøysen-novellen “Matja Madonna” er Lars Birger Aadland fra Agdenes og Trondheim. Lars Birger er prest i Agdenes, og har mange ganger vært vikarprest på Hitra og Frøya.

Han er også korpsdirigent og mange har hørt Lars Birger spille på kornett eller flygelhorn i forbindelse med sine gudstjenester.

I tillegg til mye musikk, serverer også Strand SeniorBrass denne kvelden kaffe og noe å bite i.

Konserten er i utgangspunktet en gave fra Strand SeniorBrass med gode venner og støttespillere, til alle som kommer i kirka denne kvelden. SSB vil likevel sette stor pris på om de fleste vil være med å spleise på kaffe, kaker, instrumenter, nye noter og kostnadene med konserten, ved å gi et bidra til korpskassen.