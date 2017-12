- Årets høydepunkt vel gjennomført

Kultur

På sin faste dato holdt Strand Seniorbrass (SSB) torsdag kveld sin Kakelinne-konsert i Sandstad kikre. Årets konsert ble holdt for omtrent 340 tilskuere, fordelt på de to forestillingene.

Som en tradisjon holder SSB konserten sin den 21. desember. I år som i fjor, i fjor som i forfjor, helt tilbake til 1999 på Haugaland Gård da Kakelinne-konserten for første gang ble holdt. Det var ikke før i 2004 at SSB tok i bruk Sandstad Kirke som arena. Konsertens utgangspunkt er å gi publikum en real omgang korpsmusikk, og la julestemningen komme krypende, noe den gjorde allerede etter første nummer. Med snøen fallende på utsiden, og juledekor på innsiden, lå dette an til en oppriktig julekonsert.

Det hele startet med en nydelig fremført «Vidda», med Stule Lund som solist på kornett. Videre ønsket spillende konferansier Monika Broholm de besøkende velkommen, og benyttet anledningen til å takke frivilligheten som skaper grunnlaget for en slik konsert.

Perkusjonist i SSB, Thomas André Sandvik, imponerte publikum med et overraskende vokalistnummer, og sang senere sammen med Extreme Pleasure-kollega Unni C. Haugen. Sammen med resten av Strand Seniorbrass formet de senere SSB-koret, og framførte Carol of the Bells. Tubaist Gerard Rooker hoppet inn som dirigent for koret, i fravær til Gabriella Lukassen, som egentlig skulle dirigere.

Etter en halvtimes pause, med både kaffeservering og kjeks, var det duket for Alf Prøysens Matja Madonna, som i år ble opplest av prest Lars Birger Ådland.

- Selv om historien er den samme også i år, er det opp til leseren hvordan den blir presentert og hvordan den trykklegges, forklarer konferansieren. Mellom versene spilte Strand Seniorbrass sanger som virkelig fikk sving i julefølelsene, blant annet Julekveldsvisa og Vi tenner våre lykter.

Forestillingen avsluttet med Kåre Hansens solonummer, som i et tiår har vært en fast opptreden.

- Kåre Hansen har blitt en stor del av oss, og det var i fjor ti år siden han begynte å synge med SSB på Kakelinne-konserten. Publikum stiller nærmest krav om at Kåre skal synge, og det skal han også i år, sier konferansieren. Kåre Hansen med sin vakre stemme opptrår sin «O Helga Natt» årlig, og som om ikke gåsehuden lå der sterk nok fra før, ble den ikke akkurat mildere etter hans nummer.

Dirigent Roger Lund forteller i etterkant av konserten at han er stolt av sitt mannskap, og mener at Strand Seniorbrass har løftet seg siden i fjor.

- Vi har et mer krevende og utfordrende repertoar enn i fjor, og jeg synes vi takla det meget bra. Kakelinne-konserten er høydepunktet i året, så absolutt, og vi har lagt ned mye arbeid og øving til dette. I tillegg synes vi det er artig å engasjere andre enn oss selv, avsluttet Lund, og refererte til gjesteopptredene.

På to timer leverte SSB rekke på rekke med julesanger i ypperste musikalsk kvalitet. Dirigent Lund rundet av med noen ord om hvor takknemlig vi kan være som får feire jul i et så godt og fritt land som Norge, og ønsket at salen skullet reise seg og bli med på Deilig er jorden. Videre ønsket han at salen skulle stilne til komplett stillhet, og ba publikum lytte til klokkenes kiming, helt uforstyrret. Lysene kom tilbake, og publikum forlot lokalet med en solid julestemning, og kanskje en tåre i øyekroken.