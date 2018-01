TrondheimSolistene vender tilbake år etter år. I dag er de klare for øyregionen igjen

Kultur

Trondheimsolistene er straks tilbake i øyregionen, slik de gjør hvert år på denne tida. Det svært renommerte kammerorkesteret har gjennom en årrekke vekslet mellom å spille sin nyttårskonsert på Hitra og Frøya. I år spilles den etterhvert så tradisjonsrike konserten i Hitra kirke på Melandsjø. Konserten spilles torsdag kveld denne uka.

Trondheimsolistene ledes av sin nye kunstneriske leder

Geir Inge Lotsberg.

Gjesteartister i 2018 er Polkabjørn & Kleine Heine, som ble en duo etter en jodlerfest i Sveits for ti år tilbake. Også danseelever fra Hitra kulturskole skal ha et innslag under nyttårskonserten.

- Polkabjørn & Kleine Heine vil by på kompromissløs jodling, tysk undergangsmusikk fra 30-årene, angloamerikansk populærmusikk, Jens Book Jensen og smakebiter, forteller Omar Pleym i kulturetaten i Hitra kommune.

- De har opptrådt for både konge, utenriksministere og fillefrans, og også vært stjerner i en NRK-dokumentar om seg selv. De har også rukket å bli kjent som kanskje det mest usannsynlige oppvarmingsbandet i nyere tid, med oppvarmingsjobber for a-ha, Mods, Deana Martin, Katzenjammer og SKI VM 2011, forteller kommunen i forhåndsomtalen.

Kleine Heine beskrives som "trekkspillets svar på Matti Nykänen, utsvevende og god med kniv", mens Polkabjørn omtales som "Nord-Europas beste jodler" og god på strupesang.

Gnistrende konsert med TrondheimSolistene Men de måtte finne seg i at Alexander Rybak stjal mye av showet.

Trondheimsolistene er blitt internasjonalt anerkjent siden etableringa i 1988, som tilbud til studenter ved Musikkonservatoriet i Trondheim. Orkesteret består av unge og talentfulle musikere. Trondheimsolistene har vært på flere internasjonale turneer, blant annet sammen med verdensstjernen Anne-Sophie Mutter, og har mottatt tre Spellemannpriser i klassisk-klassen.