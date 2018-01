Arvid Sletta ute med ny cd

Kultur

Arvid Sletta fra Frøya er ute med et nytt album sammen med musikerkollegene Anders Sinnes (produksjon, trommer, bass, gitar) og Oddbjørn Tvervåg (gitar). Albumet har fått navnet "Fast & Slow" og inneholder i alt ni låter.

På sin svært karakteristiske måte har frøyværinger skapt seg sitt publikum, gjerne med meget korte låter. På "Fast & Slow" varierer låtene fra 26 sekunder ("War Inside") til nær fire minutter ("No Action").

Gitaristen og komponisten Arvid Sletta kommer opprinnelig i fra Strømøya, men bor i Hemne. Det var på Strømøya han vokste opp og tilbragte ungdomstida, hvor han startet sin karriere i bandet Easy Riders på midten av 80-tallet. Der var også hans brødre Reidar og Øyvind med.

Arvid Sletta skapte seg et navn som en av Norges desiderte kultartister da han ga ut LP-plata "Statement" i 1990. De naive og insisterende sangene nådde langt ut over Trøndelags grenser. Bandet ble oppløst tidlig på 90-tallet, men Arvid Sletta fortsatte som soloartist.

Arvid står ikke lenger på scenen, men han lager fortsatt musikk i studio.

Under innspillingen av albumet "People" ble han fulgt av filmskaper Joern Utkilen, som resulterte i dokumentaren/kortfilmen " Statement Too". Den ble vist hjemme i Frøya kulturhus for to år siden.

En hyllest til musikken og mannen Arvid Sletta I anledning visningen av kortfilmen "Statement too", hadde hovedpersonen og kultmusikeren Arvid Sletta tatt turen hjem til Frøya.

- Min motivasjon for å lage filmen om Arvid Sletta var todelt. Det var for det første å kunne presentere Arvid for flere lyttere, for det andre var det for meg å utforske min fascinasjon for Arvids musikk, fortalte regissør Joern Utkilen til lokalavisa under filmpremieren.

Utkilen forteller at han oppdaget Slettas musikk på 90-tallet, da han av en kamerat ble introdusert for albumet "Statement".

- Siden den gang har Slettas musikk fulgt meg, jeg føler hans musikk. Arvid er min musikalske helt.