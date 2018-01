Spiller "unplugged"-konsert i kulturhuset

Kultur

Et av Norges mest folkekjære poprockband, DeLillos, kommer til Frøya kultur- og kompetansesenter lørdag 2. juni. DeLillos har i over tretti år satt sitt preg på norsk musikkliv og sammen med Jokke & Valentinerne, DumDum Boys og Raga Rockers blir de regnet som de fire store norske rockebandene fra åtti-tallet og fram til i dag. Denne gang er de tilbake på Frøya for gjøre en "unplugged"-konsert.

Kulturhusets flygel vil blant annet få en sentral rolle når DeLillos skal presentere låter fra sitt innholdsrike repertoar akustisk. Blant annet kan vi nevne låter som Kokken Tor, Neste sommer, Smak av honning og Tøff i pysjamas.

DeLillos holdt forøvrig sin aller første konsert i øyregionen under Frøyafestivalen 2015. Da kunne frontfigur Lars Lillo Stenberg fortelle at de godt kunne tenkt seg tilbake til Frøya. Lars Beckstrøm som spiller bass og synger i deLillos, kunne også fortelle lokalavisa om sitt skumle første møte med øyregionen, som skjedde under en fisketur:

Spesielt møte med øyregionen for deLillos-medlem - Båten vår ble dratt av et enormt beist Lars Beckstrøm som spiller bass og synger i deLillos, hadde et skummelt første møte med øyregionen. Men det hindrer han ikke i å glede seg til å spille på Frøyafestivalen.

- Med en enorm mengde allsangvennlige hits i kofferten har virkelig deLillos bevist seg å være et av de fremste innenfor norsk rock. Med et lett naivt tekstunivers med livlige gitarer og Lars Lillo Stenbergs velkjente og særegne vokal, er alt de har gjort nærmest som kulturskatter å regne, skriver Frøya kultur- og kompetansesenter i sin omtale av konserten.