Kom igjen, det er bare timer igjen til UKM-fristen går ut

Kultur

Her kommer en viktig oppfordring fra UKM-arrangørene på Hitra og Frøya:

I kveld onsdag kl. 23 går fristen ut for å melde seg på årets utgave av UKM (Ung Kultur Møtes, tidligere Ungdommens Kulturmønstring).

- Vi håper så mange som mulig melder seg på før fristen går ut. Fet er en fantastisk måte å få vist frem både seg selv, det man har laget, sine talenter, sine interesser og det er en flott arena å møte andre ungdommer på, forteller Carina Tønder Tøften og Jarl Mosand.

Påmelding kan skje innen alle typer kulturuttrykk, som musikk, dans, teater, litteratur, annet på scene, film og utstilling av ting man har laget. (Påmeldingsfrist til konferansier, UKM Media og arrangør har gått ut).

Påmelding her

Carina og Jarl er koordinatorer for henholdsvis Hitra og Frøyas UKM-deltakelse. Da vi i lokalavisa intervjuet dem for et par uker siden, fortalte de at påmeldingene var begynt å komme inn. Nå gjentar de oppfordringen om at alle som har noe de gjerne vil ha vist fram, må å melde seg på. Man må ha fylt 10 år for å delta, men kun de over 13 kan gå videre til fylkesmønstring.

Arrangementet starter med at kunstutstillingen åpner på Hitra bibliotek onsdag 7. februar. Lørdag 10 februar er dagen for sceneframføringene i Frøya kulturhus. Frøya og Hitra har gjennom de fleste år samarbeidet om UKM, og de siste tre årene har man hatt en fordeling der kunstutstillingen er på Hitra og scenearrangementet på Frøya.