Nå kommer "Æ hate Molde"-forestillinga utover hit

Kultur

"Æ hate Molde". Et kraftuttrykk som har skapt mye engasjement og harme på og rundt fotballbanen. Nå er det blitt tittelen på et teaterstykke, en monolog, som utover vinteren og våren skal reise rundt i Trøndelag. Nærmeste stoppested for vår del blir i Meierisalen på Fillan nå den 6. februar.

- Dette er et resultat av at Trøndelagsfylkene nå er slått sammen, slik at vi også får del i Turneteaterets virksomhet, forteller Omar Pleym i kulturenheten i Hitra kommune.

Det er skuespiller og RBK-supporter Ole Christian Gullvåg som tar publikum med inn i en glødende fotballsupporters hemmeligheter med den selvbiografiske monologen Rotsekk. Ifølge beskrivelsen fra teateret er dette en monolog om å gråte hver gang fotballaget du er supporter for spiller kamp.

- Dette er en monolog om å bli opplært i politikk og verdier av en fotballtrener på TV. Om å savne sin avdøde far, ikke for ferieturer eller koselige middager, men for samtalene om fotballaget de var supporter av, som var det mest intime de opplevde. Om ensomhet og livet som bare fyker forbi mens du driver og ser fotball, skriver Turnéteatret i Trøndelag, som står bak oppsetninga.

- Rotsekk handler om fotball, men egentlig om hva det er som gjør at fotball kan ta en så stor plass i mitt liv som det gjør. Hvorfor lar noen livet sitt tidvis styres av fotball? spør Gullvåg, som er spent på mottakelsen.

- Fra januar ble vi hele Trøndelag sitt turnerende teater, og vi gleder oss til å reise rundt og gi folk teateropplevelser der de bor. Vi gleder oss til å besøke nye spillesteder og bli kjent med nye publikummere, sier teatersjef Nora Evensen i Turnéteatret i Trøndelag. Turneteateret har aldri før spilt på Hitra.