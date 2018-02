Frode Alnæs jakter gjestegitarist fra Frøya

Kultur

Frode Alnæs (58) er kjent som en av Norges beste gitarister. Når han kommer til Frøya 4. mars med sin nye gitarforestilling ønsker han å invitere en lokal gjestegitarist opp på scenen.

- Når vi nå skal reise landet rundt med forestillingen «Min dans med strenger», ønsker vi å treffe lokale gitarister. Så på hvert sted inviterer vi en lokal gjestegitarist, ung eller gammel, opp på scenen for å spille en låt med oss. Det skal bli utrolig artig, sier Alnæs.

Husker spesielt en Mausund-opplevelse

Ideen er - ifølge en pressemelding Frøya kulturhus har sendt ut - at den lokale gitaristen skal være med Frode og bandet og spille en av gitarklassikerne fra musikkhistorien. De som føler seg kallet eller kjenner noen som kanskje ikke tør å melde seg på selv, kan ta kontakt med arrangørene ved Frøya kultur- og kompetansesenter, sier Håvard Dyrø, daglig leder i kulturhuset.

– Jeg har besøkt Frøya mange ganger. Men en opptreden jeg spesielt husker er da vi for lenge siden spilte en konsert med Rikskonsertene på Mausundvær, for skoleelevene der ute. Det var smekkfullt, men utrolig stille og rolig i salen for å være en femte- og sjetteklasse. Midt i konserten hørte vi en lyd fra en båt fra andre siden av øya, og plutselig spratt alle elevene opp av stolen og sprang ut av lokalet, og borte var de. Laksen var kommet, og det var viktigere enn forestillingen vår, sier Alnæs og ler.

– Men jeg vil svært gjerne få takke laksen og de som driver med dette for at jeg får oppleve et flunkende nytt kulturhus der ute på denne vakre Ø! Og så håper jeg at folk blir sittende hvis det skulle skje noe i merdene denne gangen, sier Alnæs i pressemeldinga.

Gitaren i sentrum

Frodes nye forestilling er en konsertforestilling med både humor og alvor med gitaren i sentrum. Publikum vil få servert nye låter, musikkhistoriens mest kjente gitarlåter og ikke minst hits fra Frodes solokarriere og fra Dance With A Stranger.

Forestillinga «Min dans med strenger» handler om gitaren som venn, trøst, gledesspreder, reisefølge og kunstnerisk uttrykk. Den handler om et livslangt vennskap med instrumentet som trøstet da håret falt av som 11-åring, om det å være annerledes, til det å slå igjennom som musiker og å bli en berømt gitarist, artist og komponist.

- Jeg skjulte meg jo med parykk i 16 år. Det er klart det har preget livet mitt å ikke stå fram som den jeg var. I tillegg til all humoren og latteren i forestillingen ønsker jeg å fortelle en historie om det å være annerledes, men å snu det til en styrke, sier Alnæs.