I år blandes stemningsmusikk med humorshow

Kultur

Frøyafestivalen slapp i dag tidlig hele sitt 2018-program. På plakaten står velkjente stemningsskapere som Terje Tysland og DDE, Charlotte Audestad og Ravi, Vazelina Bilopphøggers og Jaa9 & OnklP, Heine Totland, Vømølgutan og Smokie-vokalisten Chris Norman. Men innimellom dette kommer også artister mer kjent fra revyscenen; Ottar skal få fram latteren lørdagskvelden, mens kvelden før er det tre karer som har fått Frøya til å flire før: Kveli, Rånes og Bremseth.

- Foran vår 12 festival har vi hatt en grundig gjennomgang av hele konseptet vårt. Ikke minst siden vi har fått et nytt og større festivalområde på Siholmen. Derfor tar vi to klare grep. Med utgangspunkt i det vårt publikum er mest opptatt av: Høy stemning, masse humør, allsang og dans, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

Den største forandringen teltscenen blir omgjort til en intimscene der man for første gang også lanserer revy og humorinnslag.

- Vi har hentet det beste fra Trøndelag med de siste års største suksesser. Det blir ikke villere enn med Kveli, Rånes og Bremseth og antihelten fra NRK programmet Go'fot på låven, Odelsgutten Ottar i revyhelten Per Arne

- Borte er høytspillende rockeband, nå flyttes scenen midt ute blant publikum, som kommer tettere på artistene enn noen gang. Stemningen vil garantert stå i taket, tror han.

På utescenen har Frøyafestivalen også tenkt annerledes.

- Vi har søkt etter publikumsartister som kan lage masse stemning, framfor navn som gir kred. Derfor byr vi i år på publikumsfavoritter som britiske Chris Norman, vokalist i Smokie i suksessårene, Terje Tysland som nå opplever en ny vår, Vazelina Bilopphøggers som endelig er ute og spiller igjen og DDE som lager folkefest hvor de enn kommer. Vi har lyttet på våre yngre som har ønsket seg flere rapartister. Nå byr vi på tre av de aller største stjernene i samme festival. Her kommer selveste OnklP og Jaa9, samt alltid like aktuelle Ravi. Her blir det både allsang og høy stemning, sier festivalsjefen forventningsfullt.