-Programmet i fjor ble rett og slett for urbant

Frøyafestivalen slapp denne uka hele sitt 2018-program. På plakaten står velkjente stemningsskapere som Terje Tysland og DDE, Charlotte Audestad og Ravi, Vazelina Bilopphøggers og Jaa9 & OnklP, Heine Totland, Vømølgutan og Smokie-vokalisten Chris Norman. Men innimellom dette kommer også artister mer kjent fra revyscenen; antihelten Ottar skal få fram latteren lørdagskvelden, mens kvelden før er det tre karer som har fått Frøya til å flire før: Kveli, Rånes og Bremseth.

- Foran vår 12.festival har vi hatt en grundig gjennomgang av hele konseptet vårt. Ikke minst siden vi har fått et nytt og større festivalområde på Siholmen. Derfor tar vi to klare grep. Den største forandringen er at vi gjør om teltet vårt til en intimscene der vi for første gang også lanserer revy og humorinnslag. På utescenen har vi også tenkt annerledes. Vi har søkt etter publikumsartister som kan lage masse stemning, framfor navn som gir kred, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

- Vi har lyttet på våre yngre som har ønsket seg flere rapartister. Nå byr vi på tre av de aller største stjernene i samme festival. Her kommer selveste OnklP og Jaa9, samt alltid like aktuelle Ravi. Her blir det både allsang og høy stemning, sier Stenhaug.

Sterkere konkurranse om publikums oppmerksomhet, har fått festivalledelsen til å tenke gjennom konseptet sitt, forteller Stenhaug til lokalavisa.

- Vi har sett en gradvis utvikling i dette. Vi har Granåsen i Trondheim, en ny arena med store artister, vi har også et kulturhus her ute som må ha norgesrekord i antall arrangement i forhold til folketallet. Slike ting også innvirkning på hva folk vil bruke tida si på. Ting endrer seg. Vi har alltid hatt musikk på veldig høyt nivå, noe som publikum ikke forventa seg. Men vi ser ikke alltid den responsen vi kunne tenkt oss. Som for eksempel da vi i fjor bragte et verdensnavn inn på Siholmen på fredagen klokka 19. 10CC har turnert på mange kontinenter og solgt flere cd-er enn alle de norske artistene tilsammen. Det hjalp ikke på oppmøtet, sier han

Stenhaug tror fjorårets program rett og slett ble for urbant.

- Vi har hentet inn verdensnavn som mange festivaler ville misunt oss. Men programmet i fjor ble rett og slett for urbant. I en by ville det nok funket bedre. Når folk sitter hjemme under 10CC og venter til Stage Dolls kommer utpå kvelden, må vi ta innover oss dette. Også vi er avhengig av å få solgt nok billetter til å betale alle våre kreditorer og artister. Etterhvert har det blitt et betydelig nivå på lys, lyd og artistpakken, og heldigvis har vi i 11 år klar tå betale alt og alle, mange festivaler har i det tidsrommet gått dukken. Da må vi kikke litt på hvilke tilbakemeldinger vi får fra pubilkum pluss hva vi selv ser av reaksjoner. Hvis folk ikke backer opp om sånne verdensnavn, kan vi ikke bruke tid og penger på det vi heller.

- På hvilken måte får dere tilbakemeldinger?

- Det er veldig mange som snakker med meg og de andre arrangørene på plassen, vi får mange emails, mange reaksjoner på Facebook.

- Så det har dere lyttet til når årets program ble lagt?

- Ja, vi har for eksempel sett at det er vanskelig å lage god lyd i teltscenen, spesielt hard rock. Da har vi tenkt på hva kan vi gjøre i teltet av andre ting. Det er jo ei stor helg for Frøya og Hitra og folk kommet for å more seg. Derfor gjør vi teltet om til klubbscene, vi senker scenehøyden og plasserer publikum rundt på sidene. Da får vi en mye mer intim atmosfære. Vi bringer humor inn i bildet, med for eksempel Kveli, Rånes og Bremseth. Og vi byr på Charlotte Audestad, som er kvikk i replikken og kjent for å ha en humoristisk inngang på låtene sine. Dette er et konsept vi har tro på, reaksjonene hittil er også at dette er noe publikum har tro på.

