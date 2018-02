En av landets mest anerkjente klesdesignere til matfest på Ansnes

Kultur

Lise Skjåk Bræk er en av landets mest anerkjente klesdesignere. Hun var OL-designer foran Lillehammer-lekene, og hun har designet drakter og uniformer for flere bedrifter og etater, som Posten, Tollvesenet og Vinmonopolet. Og her lokalt har hun samarbeidet med Astri Reppe om kirketekstiler for Nidarosdomen. Hun har også hatt utstilling på Ansnes Brygger.

Nå kommer hun tilbake til Ansnes Brygger og innehaver Ola Skjåk Bræk for å vise fram festdraktene hun er blitt så kjent for.

- Vi er så utrolig heldige at Lise Skjåk Bræk har sakt ja til å samarbeide med oss under kommende «Kokkens Utvalgte». Kvelden blir et fyrverkeri av en opplevelse for både smaksløker og øyne da vi mellom rettene vil få presentert flere av Lises nydelige festdrakter, forteller Ansnes Brygger.

"Kokkens utvalgte" er blitt et fast og populært arrangement ved utestedet. Lise Skjåk Bræk kommer til arrangementet 23. februar.

Astri og Lise vant prestisjetung konkurranse Valgt ut til å lage historiens første bispekåpe

Lise Skjåk Bræk er for mange ett kjent navn. Hun er utdannet motedesigner fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, men har i hovedsak arbeidet med klær som kunsthåndverk. Hun kaller seg «klesantropolog», og er opptatt av klær som språk og kommunikasjon, noe hun har utforsket og vist både i utstillinger og bokutgivelser. Hun har designet wearable art, eksklusive motekolleksjoner, kostymer, seremonielle plagg for universiteter – og kirketekstiler for flere kirker, blant annet Nidarosdomen.