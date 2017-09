Meninger

Kjære, Jorodd Asphjell

Tirsdag kunne vi lese i lokalavisa Hitra-Frøyas nettutgave at du, Jorodd Asphjell og Arbeiderpartiet, er ute og lover at (sitat) «Arbeiderpartiet skal sørge for at Ægir – Norsk Havbruksmuseum blir realisert». Samtidig beskylder du dagens Høyre og Frp-regjering for å ha trenert saken.

Jo, frekkheten kjenner visst ingen grenser!

«Ægir, norsk havbruksmuseum» er ingen ny sak i norsk rikspolitikk, hvis noen skulle leve i den villfarelsen. Saken har vært aktuell gjennom vekslende regjeringer siden (i hvert fall) 1995, og du Jorodd Asphjell burde være vel vitende om at det også er minst fire Ap-statsråder (litt etter hvilke departement som hadde saken) som har stiftet bekjentskap med denne saken i samme tidsperiode. Siste lovnad om penger og realisering kunne vi lese om på lokalavisas førsteside 6. september 2011, der daværende statssekretær i samme departement, Kristine Gramstad fra Ap lovte at nå skulle fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen få realisert Ægir. Men ingenting skjedde!

Nå er det altså, ifølge deg Asphjell, sittende regjering som skal lastes for trenering i denne saken? Det begynner tydeligvis å bli «desperate valgkamptilstander» på Youngstorget når man nå går ut og (til alt overmål på forhånd) tar æren for dette? I tillegg vet nok Ap også så inderlig vel at det er Fiskeridirektoratet som til nå har hatt denne saken til behandling og ikke funnet rom for å godkjenne de aktuelle konsesjonene.

Nå ligger imidlertid saken, gjennom en godt begrunnet klage fra Mist (Museene i Sør-Trøndelag), på min statsråd sitt bord i fiskeridepartementet, der fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil gjøre en grundig vurdering før vi kan gi en endelige avgjørelsen.

Kanskje ligger den like om hjørnet også, og da får vi se om Asphjell må bite i seg noen av ordene sine?

Statssekretær for Fiskeriministeren

Roy Angelvik