Meninger

Tilsvar til statssekretær Roy Angelvik

I lokalavisa den 1. september er statssekretæren igjen "ute å ror".

Og han velger denne gangen overskriften "Ordfører Haugens avgiftsiver". Forrige gang beskrev han saken det handler om for "Villfarelser om avgift". I tillegg registrerer jeg at han beskriver politiske konkurrenter for å være frekk, når de ærlig og oppriktig avklarer sitt positive standpunkt til å få realisert Ægir - norsk havbruksmuseum.

Leserne får tenke sitt...om slik ordbruk og karakteristikker.

I mitt forrige innlegg, så opplyste jeg om at statssekretæren kunne få avlastning med å utrede den aktuelle avgift. Fordi: Nettverk fjord- og kystkommuner hadde engasjert kompetente utredere til denne oppgaven. Nå foreligger utredningen, og den viser at en avgift, slik Stortinget har vedtatt; det er fullt mulig. Og, allerede i innledningen til utredningen skriver de: "Bakgrunn og formålet med den foreslåtte avgiften framgår klart av innstillingen...", altså innstillingen fra Stortingets næringskomite som fikk stort flertall i Stortinget (i plenum); det vil si fra alle parti unntatt FrP og Høyre.

Jeg synes forøvrig utredernes ord sier det meste: "...framgår klart".

Men det er antakelig ingen grunn til optimisme på statssekretærens vegne; når han enten er så tungnem eller mangler den nødvendige vilje til å forstå. Vi har fått bekreftet gjentatte obstruksjoner, ja vi er vel vitne til det vi før kalte "kråkfot". På fotballbanen vet vi dette fører til, i beste fall; gult kort. Men når det gjentas blir det rødt kort og utvisning. Vi får se om valget, om ikke annet, fører til nettopp det.

Hitra kommune kan med utsiktene til de aktuelle nye inntektene klare å opprettholde og kanskje forbedre sine tilbud og tjenester til folk og næringsliv. Jeg er sikker på at det også vil gavne oppdrettsnæringa. Ja, jeg er til med overbevist om at det vil glede statssekretæren - når han kommer heim.

Jeg viser avslutningsvis til pressemelding fra NFKK og den nevnte utredning. Dette er oversendt media (også lokalavisa), departement og Storting.

Ole L Haugen

Ordfører Hitra og

Styreleder Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)