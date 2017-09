Rikspolitikk viktig også for Hitra og Frøya

Meninger

De fleste er vel enige om at Øyregionen har hatt ei god utvikling på mange viktige områder siste fireårs-periode.

Gode rammebetingelser for kystnæringslivet har i stor grad bidratt til ei positiv utvikling, og her kommer rikspolitikken inn i bildet.

Folkevalgte på alle nivå gir betydningsfulle bidrag, men vi må ikke glemme at de store rammer og utviklingsmuligheter legges i sentrale rammer og vilkår som gis av regjering og storting.



Ved valget mandag kan vi gi ei borgerlig regjering med statsminister Erna i spissen muligheten til å fortsette med å gi kystNorge gode utviklingsmuligheter for framtida.



Stem borgerlig - Stem Høyre.



Godt valg !



Egil Hestnes