Meninger

Min lille katt ble kjørt over bakfra i mørket av en robotgressklipper som var ute og gikk på egenhånd. Hun ble flådd, men overlevde. Det er fort gjort å glemme så kan dere vær så snill å dobbelt-sjekke at "dyrene" deres ikke vandrer ute etter at det er mørkt? Disse dyrene er lydløse og luktfrie så de kommer overraskende på.

Hilsen en som er for både klippere og dyr

