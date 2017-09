Meninger

Dessverre ble ikke resultatet for MDG noe å juble over i stortingsvalget. Plasseringen av partiet på den såkalte venstresiden i norsk politikk, hvor konservative og liberale ideer nok blir underkommunisert, bidro sikkert ikke.

Frederic Hauge i Bellona sa det treffende da han uttalte at miljøkamp ikke lenger kan handle om fotform-sko og lilla skjerf.

Miljøkamp fremover handler om å brødfø en eskalerende befolkning, massemigrasjon, handtering av søppel og et stort elektrisk kraftbehov.

Faktorer som øker uproposjonalt med at levestandarden øker. Det er egoistisk og utopisk å forvente at folk vil kreve mindre fordi vi blir flere mennesker på jorden.

Forbruket vil øke. Slik er det bare!

Kontroll på krefter som vil dominere og undertrykke - Kanskje i et forsøk på å kontrollere frykten. Frykten for alt fra ulv til usømmelighet, rusmidler og respekt for en Gud og den som representerer hen. Disse kreftene hindrer initiativ og kreativitet. Går en i takt og tenker «slik noen av oss har snakket om» hindrer en den helt nødvendige dynamikken som er vår overlevelsesevne.

Forvaltning av jorden handler om respekt. Ikke å danse etter trommer mens en ser på at gresset gror. Tiden da jorden kunne brødfø oss uten de store anstrengelser er over. Kunnskapen om hvordan vi skal overleve som rase har vi, men overlevelse kan ikke detaljreguleres fordi vi frykter at noen skal bli for rike, eller at folk bare ikke skjønner sitt eget beste.

Menneskerasen begår ikke bevist kollektivt selvmord. En god forvalter er en kapitalist som bevarer næringsgrunnlaget.

Selvmord og ødeleggelse av livsgrunnlaget skjer med en ansvarsfraskrivelse - en dominerende stat og totalitær religion hvor fravær av enkeltmennesket frihet gjør at ingen tar ansvar og har respekt for jorden lenger.

MDG må i politikken begynne å se til høyre snart.

Geir-Are Valle

Medlem MDG