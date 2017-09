En takk til Pensjonistpartiets velgere

Meninger

Pensjonistpartiet fikk dessverre ikke inn noen representant på stortinget, men vi gjorde et bra valg i Sør- og Nord-Trøndelag.

Partiet ble bl.a nesten like stort som Kristelig Folkeparti med toppkandidat Geirmund Lykke i Trondheim.

Dette viser at det er mulig å gjøre et godt valg selv om alle riksmedia glemmer partiene under DE ANDRE.

Vi fikk ikke være med på debattene slik bl.a Krf og de andre såkalte store partiene fikk.

Vil også nevne at Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag hadde en fremgang på 0.8% og at enkelte kommuner hadde valgresultat på opp til 5.6 % (Hitra)

I Nord Trøndelag stilte partiet liste for første gang siden 1997 og ble størst av partiene under DE ANDRE. Dette fikk vi til selv om partiet ikke hadde en eneste krone i valgkampbudsjett.

Nå har arbeidet startet med tanke på kommune og fylkestingsvalget i 2019. Målet er å bygge på dette valgresultatet og danne kommunelag i alle de kommunene som partiet har fått bra oppslutning.

Det skal føre til en rekke nye kommunelister for Pensjonistpartiet i Trøndelag og jeg håper de som brukte Pensjonistpartiets liste vurderer medlemsskap i partiet.

Jeg vil takke alle som brukte Pensjonistpartiets liste. Stemmen er ikke bortkastet, men bygger opp organisajonen gjennom bedre økonomi.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag