Meninger

Lenge siden jeg ble så sint over å lese hva de foreslår her på Frøya, men denne gangen har politikerne gått langt over streken. I 20 år har jeg bodd på Kvisten, den eneste utgiften kommunen har det er brøyting.

Ikke en gang har noen kommet og harvet opp veien og satt den i skikkelig stand. Nå skal de legge brøyteansvaret over på beboerne, uhørt!

11,4 kilometer vei kan bli privatisert Flere grendaveier på Frøya, blant annet i Stølan krets og på Uttian, kan bli privatisert hvis politikerne velger å følge kriteriene som rådmannen foreslår.

Nå har det seg slik at flere og flere flytter til Kvisten, pga Salmar. Det er kommunal vei helt ned til snuplassen, det er anlagt slik at når det kommer barn så skal skolebussen ned å hente dem.

Det er søppel og post, for ikke å snakke om ambulanse, politi osv som også skal frem i tilfelle det skal behøves.

- Det kjennes vanvittig urettferdig - Det er vanskelig nok å bo på denne siden av Frøya, om vi ikke skal få dette også, sier Kai Ronny Arntzen på Kvisten.

Helt enig med det Arntzen sier her (les intervjuet med Kai Ronny Arntzen her)

Denne siden av øya har blitt ignorert i alle år, det er på tide at formannskapet ser på vilken utvikling de har på Kvisten, og verdsette at så mange ønsker å bosette seg her.

Er det slik kommunen verdsetter at folk flytter ut til grendene, eller er det slik at de vil folk skal flytte vekk?

Dette blir ikke uten kamp fra kvistabeboerne.



Irene Mathisen