Meninger

Vi er flere som ønsker at det blir satt ut flere benker med passe avstand langs fortauene. For eksempel to mot Hamos og en mellom Kystmuseet og sentrum.

Andre kommuner har satt ut fargerike benker med forskjellige farger rundt sentrum - og det ser flott ut.

Da kunne også de eldre gå lengre turer.

Håper det kan bli en realitet til våren.

Pensjonist