7042 kilometer fra redaksjonslokalet til Hitra-Frøya blir amerikanske avisledere inspirert av lokalavisas nye app

Meninger

MORTEN HOLST, gründer og partner i Innocode, som jobber med innovasjon og digital produktutvikling, blant annet i samarbeid med lokalavisa Hitra-Frøya

7042 kilometer fra redaksjonslokalet til Hitra-Frøya sitter amerikanske lokalaviseiere og redaktører ytterst på stolsetet og studerer nettsiden, tjenestene og nyhetsappen til den trønderske lokalavisa.

Vi er på NNA’s aviskonferanse (National Newspaper Assosiation) i Tulsa sammen med et et par hundre avisfolk fra hele USA.

Vi føler oss langt hjemmefra, men likevel hjemme. Her er folk som jobber for å gjøre lokalsamfunnene sterkere og tettere ved å lage gode og relevante lokalaviser, akkurat som vi er vant med fra kunder og partnere i Norge.

USA er stort, også på lokalaviser. Nærmere 10.000 lokalaviser med et samlet opplag på 45 millioner får Norge til å virke som en mygg, men bak tallene ligger en virkelighet vi kan kjenne oss igjen i:

Små lokalsamfunn med små, men viktige aviser med tilsvarende små redaksjoner. Gjennomsnittsopplaget for en fådagersavis er 8.125 og papir er fremdeles den viktigste inntektskilden for de fleste.

Lokalavisene drives ofte som rene familiebedrifter med lang historie, men stadig fler gir opp kampen mot Facebook og de mange digitale konkurrentene som jakter lokale markedsandeler

- Wow! We would like to do this.

Matt Paxton har nettopp sett hvordan Hitra-Frøya binder lokale foreninger til seg og tilbyr den push-varsler i lokalavisas nyhetsapp.

Matt er Publisher for The News-Gazette, en lokalavis i Lexington, og avtroppende president for NNA. En rask gjennomgang av aktuelle norske avispartnere vekker interesse, og han ser umiddelbart overføringsverdi til eget marked.

Han liker måten norske aviser tar grep om lokale nærområder slik Budstikka gjør det i sin nyhetsapp, gjenerobrer den lokale kalenderoversikten slik Namdalsavisagjør det med «Det skjer i Trøndelag», tar tilbake lokale hilsninger slik Sunnhordland gjør det med «Folk», gjenvinner eierskapet til grasrotnyheter slik Harstad Tidende gjør med «Laget mitt» eller vinner tilbake de lokale tilbudsannonsene som Lister24s tjeneste«Handle Lokalt!».

Mest interesse vinner vesle Hitra-Frøya gjennom sin måte å binde satsningene sammen og bringe ny verdi til lokalsamfunnet gjennom målrettet innholdsaggregering og lokal personifisering.

Tulsa er ikke verdens sentrum, selv om de holder seg med stedets store attraksjon; kunstverket «Center of the universe».

Nå har NNA gjort stedet til sentrum for amerikanske lokalaviser i tre hektiske dager. Innocodes stand på konferansen er vårt første steg utenfor Skandinavia.

Med nærmere 1/3 av norske lokalaviser som kunder på en eller flere av våre produkter, har vi en god historie å fortelle amerikanske aviser:

Små aviser kan å vinne digitalt.

Målet for deltakelsen vår er å knytte kontakt med aviser som ønsker å teste ut løsningene i det amerikanske markedet - ikke minst ved å vise frem spydspissen Hitra-Frøya og hvordan avisa jobber for å trygge digitale posisjoner i lokalsamfunnet.

Nøkkelen er å tilby digital relevans, innvolvering og personifisering på lokalsamfunnets premisser. Responsen er overveldende.

Helt uten å vite det blir den trønderske lokalavisa en snakkis blant redaktører og aviseiere som leter etter svar på hvordan de skal møte den stadig tøffere digitale konkurransen.

At små lokalaviser kan gjennomføre innovative digitale prosjekter som gir resultater, inspirerer publishere på konferansen.

Når de klarer det ute i havgapet i Norge, må det være mulig i USA også.

Kanskje ser vi snart USAs svar på Hitra-Frøya?

Morten Holst