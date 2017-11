- Staten og den lille mann

Meninger

På Hitra og i Trøndelag så er det nå igangsatt den største ødeleggelsen av norsk natur noensinne, med byggingen av alle vindmølleparkene. Og så fokuserer lokalavisa istedet på hjulspor i myra etter atv'er?

Staten sprenger seg inn i urørt natur, med milevis av veier bare på Hitra, bare for å sette opp møller ingen har bruk for, og den lokale oppsynsmannen er bekymret for hjulspor i myr? Det er jo nesten så man ikke tror det man leser.

Men det forteller mye om det moderne Norge hvor staten er alt, individet er null verdt og statsansatte/oppsynsmenn som har altfor lite å gjøre. Send dem til helsetunet istedet, og la dem gjøre nytte for seg.

Grunneier som

misliker totalovervåkning

Kommunen på befaring på spor i marka: Her vil grunneieren få brev av kommunen med varsel om politisak dersom kjøringa ikke stopper Hitra kommune vil følge opp lovlighet av lokalavisas kartlegging av ATV-spor hvis det finnes ressurser til det.