Minneord til minne om Jan Egil Sigurdsen 10.9.1978 - 7.1.2018

Søndag ettermiddag 7. januar fikk vi den triste, vonde og ennå uvirkelige beskjeden om at det var Jan Egil Sigurdsen som hadde omkommet i en ulmebrann i sitt eget hjem her på Melandsjø. Dette knapt to år etter han overlevde en like ufattelig tragedie, der hans samboer gjennom mange år Frank Robert omkom i en bilulykke på Våvatnet.

Vi var mange i øyregionen som både kjente og var glade i Jan Egil i de årene han var kjøkkensjef på flere spisesteder her ute. Han jobbet både på Knarren, Hopsjøbrygga og nå sist hos Ansnes Brygger, og det er mange tusen som i årenes løp kom for å oppleve Jan Egils velsmakende retter. Vi er svært mange som er glade i ham og som nå sørger over hans tragiske bortgang, snart 40 år gammel.

Da Jan Egil og Frank Robert kom til Hitra som et frisk pust ble de begge fort lagt merke til som engasjerte mennesker som det ble lett å bli glad i. Jeg stiftet nærmere bekjentskap med Jan Egil etter at de flyttet til Melandsjø og de startet restaureringa av et eldre hus i nabolaget. Hopsjøbrygga trengte ny kokk og fornyelse av restauranten og her fikk Jan Egil sammen med Roy Angelvik muligheten for å skape nytt liv på Hopsjøbrygga i 2013. Og jammen fikk de til det. Det begynte fort å gå gjetord om den nye kjøkkensjefens kortreiste meny og folk strømmet til i hopetall for å smake seg gjennom stadig nye matopplevelser.

Jan Egil var en mester på kjøkkenet og satte sin ære i at all mat skulle være både velsmakende og delikat. Her fikk han boltre seg i kortreiste råvarer av beste sort og utvikle restauranten til å bli en smaksopplevelse det ble snakket om. Det var mang en gjest som stakk hodet innom kjøkkendøra for å takke kokken i de fire årene han var chef på Hopsjøbrygga. Alltid like velsmakende, enten det var fiskesuppe med råvarer fra øyregionen, Jan Egils skarpe bacalao som fikk svetteperlene til å komme i panna, eller hans berømte og syndige sjokoladefondant som den perfekte avslutning av ethvert måltid.

Gjennom årene er det mange gjester som har satt utrolig stor pris på den matopplevelsen han har gitt oss alle. Jan Egil var raus og omsorgsfull overfor arbeidskolleger, og de har det også vært mange av gjennom årene på Hitra. Han ble satt pris på i Melandsjøgrenda og den åpenheten både han og Frank Robert kom med da de flyttet til bygda ble satt pris på av både ung og gammel. Det vanket mang en klem da du møtte Jan Egil.

I jobbsammenheng var han meget nøye og planlegging og forberedelser var en like viktig del for at alt skulle være klart når gjestene kom med sine bestillinger, enten det var stappfull brygge eller mer rolige dager. Jan Egil satte sin ære i lage alle retter fra bunnen av og at det skulle smake godt.

For knappe to år siden ble livet bokstavelig talt snudd opp ned da hans følgesvenn Frank Robert omkom i en møteulykke på Våvatnet. Jan Egil kom mirakuløst fra det med bare småskader. Men, dette skulle prege ham helt fram til det siste. Etter fire år på Hopsjøbrygga med hovedansvaret for kjøkkenet kom han til Ansnes Brygger og fikk jobbe sammen med flere kokker i team og med nye, spennende utfordringer. Dette vet jeg han satte veldig stor pris på. Han trivdes og blomstret når han fikk prøve seg på krevende oppgaver.

Likevel skulle de to siste årene også gi mange utfordringer til livets hverdager. Da var det godt å kunne ha arbeidskolleger og flere venner som kunne backe han opp. Jan Egil trivdes med alle de hyggelige tilbakemeldingene han fikk i hverdagen, men livet var nok også ganske ensomt etter at han satt igjen alene og var merket av den fatale bilulykken for to år siden.

For meg vil jeg huske og ta vare på alle de de gode minnene, de mange matopplevelsene og samtalene vi har hatt de siste årene og legge dem i minneboken om Jan Egil. Dette vet jeg det er mange andre her som også vil gjøre. Heretter skal jeg hver 7. januar lage meg Jan Egils berømte sjokoladefondant og minnes ham med ærbødighet og takknemlighet.

Måtte minnene om Jan Egil fortsatt leve videre for alle som møtte ham på sin vei, og som jeg vet han har satt dype spor hos.

Hvil i fred, Jan Egil – i takknemlighet fra oss alle.

Tom Skare

Melandsjø 10. januar 2018