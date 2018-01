- Gi oss en sjanse

Meninger

Det koker i sosiale medier, i leserinnlegg og foran TV-skjermene for tida. NRKs vedtak om å endre sendemønsteret for de lokale nyhetssendingene på TV engasjerer mange. Engasjementet går stort sett i én retning: At dette er idiotisk av NRK. At vi ikke tar publikum på alvor.

Dette engasjementet rører og berører alle oss som jobber i NRK Trøndelag. Det er rørende å se at det vi har holdt på med i 22 år i Midtnytt, betyr så mye for mange. Sjøl har jeg vært så heldig og privilegert å få være en del av Midtnytt helt siden oppstarten i 1995. Som journalist, programleder og nå redaktør. En del av mitt yrkesliv jeg er svært stolt av. Jeg er også stolt og glad over å være en del av alt det andre vi gjør i NRK Trøndelag.

Vi er 39 ansatte, fordelt i Trondheim, Steinkjer, Namsos og Brekstad, som lager seks timer radio hver dag, har egen nettside, lager saker fra Trøndelag til NRK.no, Dagsrevyen, Dagsnytt og Norge Rundt. Vi er til stede når «Ivar» feier over Trøndelag, vi feirer Rosenborg, vi finner gamle hulemalerier, dekker valg og valgkamp tett i hele Trøndelag, og vi forteller viktige historier om folk og hendelser fra Trøndelag til hele landet.

Og nettopp det er et viktig poeng: Når vi lager god journalistikk, ja da får vi vist fram Trøndelag overfor hele landet. En TV-sak i Dagsrevyen kan ha opp mot 700 000 seere. En radiosak i Dagsnytt kan høres av en halv million. Og når vi får saker på NRK.no, så er det opptil 10 ganger flere som leser det, enn de som ser Midtnytt. Og når våre saker deles på Facebook, når de noen ganger verden rundt. Før jul ble vår sak om funnet av et vikinglanghus i Melhus, fanga opp av en kinesisk nettavis.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Vi er en del av Trøndelag i hverdag og fest, men vi er også en del av en verden i endring. Folks medievaner endrer seg på grunn av ny teknologi. Vi ser TV på mobiltelefonen når vi vil på døgnet. De aller fleste vet hva som har skjedd i verden og i Trøndelag før Midtnytt og Dagsrevyen kommer på lufta. De siste par årene har vi sett en markant og generell nedgang i såkalt lineær TV-seing, også for vårt Midtnytt. Samtidig viser undersøkelser at færre og færre har TV som sin viktigste kilde til nyheter. Ved inngangen til 2018 har flertallet nett og mobil som sin viktigste nyhetskilde. Mens TV fortsatt er viktigste nyhetsmedium for de over 60.

NRK er nødt til å tilpasse seg publikum. Innholdet vi lager har ikke verdi før det når folk. Det hjelper ikke at TV-saken var knallgod, hvis fåtallet ser den. Det er årsaken til at vi har endra oss i alle år. Da TV-en kom på 1960-tallet, måtte vi omstille oss fra radio. Da nettet slo gjennom, måtte vi radio- og TV-journalister begynne å skrive. Program har endra sendetidspunkt eller blitt lagt ned og hele tida har det kommet noe nytt, og folk har stort sett tatt godt imot det. Fire av fem nordmenn bruker daglig et tilbud fra NRK.

Vi har også måttet forholde oss til endra økonomiske rammer. I Trøndelag har vi opplevd at to distriktskontor ble slått sammen til ett i 2002. For to år siden ble arbeidsstokken i NRK Trøndelag nedbemanna med en femtedel.

Alle disse ytre endringene påvirker selvsagt tilbudet, også det tradisjonelle TV-tilbudet. Vi må omprioritere ressursene for fortsatt å klare å gi dere et godt tilbud på alle plattformer.

Uavhengig av plattform: Det viktigste er innholdet. Vi må fortsatt ha kraft til å reise rundt i Trøndelag og snakke med folk og få fram de gode og viktige historiene. Vi må ha kraft nok til å dekke store hendelser. Vi må ha kraft nok til at dere får godt trøndersk radioselskap.

Så gi oss en sjanse til å få orden på de nye TV-sendingene, slik at dere som elsker dem, føler at dere får noe tilbake. Vi ønsker fortsatt å speile hverdag og fest i Trøndelag og vi ønsker å løfte fram trønderske tema til den nasjonale dagsorden. Det fortjener både dere og resten av landet.

Distriktsredaktør Merete Verstad, NRK Trøndelag