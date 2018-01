Meninger

Børøsundet i dag 29. januar: Så skjedde det som vi som bor i Børøsundet/Hestvika, lenge har fryktet. I den trafikkfarlige svingen kjørte skolebussen rett inn i den gamle brygga.

Brygga har i dag tre bebodde leiligheter. Bare hell at menneskeliv ikke gikk tapt. Underkjølt regn, minusgrader, så regn igjen - gjør den gamle grusveien nærmest ufremkommelig. I dag er det nesten med livet som innsats man gir seg ut på veien.

I henhold til snart 101 år gamle Kari Strøm er denne fylkesveien den eldste veien på Hitra. Når det på vinters tid ikke er is, er veistrekningen på ca. 1 km et eneste stort hull. For oss som til daglig bruker bil, er det å kjøre slalåm mellom kratrene i veien for å unngå at bilen ikke smadres.

Denne trafikkfarlige veien med de farlige svingene har vært tema i mange, mange år. Vi som bor her har i lang tid mast om asfaltering og fartsdempere. På sommers tid med mye trafikk er veien rett og slett trafikkfarlig. Det er bare flaks at det ikke i forbindelse med turistsesongen har skjedd alvorlige trafikkulykker. Det er uforståelig at denne fylkesveien på ca. 1 km ikke blir oppgradert, slik at vi kan ferdes trygt her i Børøsundet. Med økte rammer fra de offentlige til vei, ber vi om at dette nå blir satt på kartet og prioritert.

Videre må de ansvarlige kontrollere parkeringsforbudet langs veien. Dette blir overhodet ikke hensyntatt. I dagens ulykkessving er det sågar satt opp skilt med «Privat parkering».

Dagens vedlikehold er nærmest nytteløst. En til to dager etter at veiskrapa har kjørt, så er veien tilbake i gammel elendig forfatning. Det er all grunn til å tro at en oppgradering av veien vil spare de offentlige for store pengebeløp. Nå må de rette instanser ta grep.

Hestvika 29. januar

Torleif Strøm