- Veien er IKKE brøytet, full av holke og vaskebrett, samt store huller og masse telehiv

Vedlikehold og veistandard

Nå må dere sannelig begynne å få fokus på veistandarden her på Hitra, samt vedlikehold, spesielt Volden – Kvenvær. Det er vel ingen av politikeren som har kjørt den veien siden 10.11.2016??

Husker i fjor at ordføreren var velig bekymret, det dreide seg da om veien Neverlia-Fillan samt noen få meter i Barmanfjorden. Vi skal jo selvsagt være glad for at en AP-ordfører kommer med slikt, men hvor feil tok han? Neverlia-Fillan kunne jo sammenlignes med Autobahn i forhold til veien fra Volden til Kvenvær. Etter asfalteringen kunne den oppgraderes til Highway 1.

I går kjørte jeg fra Trondheim og hjem til Faksvåg, da er vi jo straks på Kvenvær, det er jo et tettsted som er ”ukjent” for både ordføreren og resten av politikerne på Hitra. Veien fra Trondheim til Sandstad var både snø og isfri, ingen glatte partier. Fra Sandstad til Volden, holke og speilglatt. Prøvde en rekke ganger å testbremse, ABS, slo straks inn.

Fra Volden til Faksvåg kan vel veien betegnes om en katastrofe. Den er IKKE brøytet, full av holke og vaskebrett, samt store huller og masse telehiv. Møtte brøytebilen i Gryta kl 1143?? Ca kl 1415 kjørte den ned bakken ved jeg bor, la da merke til at den hadde kjettinger på, samt at han gjorde ett forsøk på og strø, sikkert salt som er livsfarlig å bruke. Her var den atter 6-7 timer for sent ute.

Forrige onsdag, dvs. 24.01.18, var det flere på Facebook som var MEGET bekymret for veien fra Gryta til Kvenværet og det hadde de all grunn til. Kl 1100 kom strøbilen??? Dvs. minst 5 timer for sent, det er jo mange som arbeider og må kjøre lange avstander. Noen måtte sågar sette igjen bilen før Grytabakken da de ikke tok sjansen på og kjøre, en person som skulle hjem etter arbeid på kvelden. Det var dårlig brøyting og strøing da forrige entreprenør holdt på, men det har bare blitt verre dessverre.

Jeg er fult klar over at politikerne ikke er dirket ansvarlige for veistandarden/vedlikehold, men på lik linje med Neverlia – Fillan så kan de vel påvirke SVV sånn at det finne en vei fra Volden til Kvenvær også.

Med vennlig hilsen

Bjørn-Helge Korsnes

Faksvåg, Kvenvær

