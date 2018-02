Meninger

TISA!

Hva er det? Det hadde jeg ingen anelse om for bare noen dager siden. Et urinlekasjebind ville jeg ha trodd da. Men nei da, det er en handelsavtale det. Og hva er vel mer naturlig enn at en arbeidsledig bygdetulling fra Kvistmyran prøver å forklare litt om dette fenomenet.

Jeg vet ikke mye om det, men forhåpentligvis nok til at folk blir nysjerrig og engasjert. Men først må vi litt tilbake i tid. Geneve 1995. Lokalet er røykfylt, og det mumles høylytt. Bordene er fulle av konfekt, vaffler, wiskey og cognac. Menn i grå håndsydde dresser forsyner seg grådig. World trade organization (wto) er i ferd med å bli til. Denne avtalen skal avløse Gattavtalen,(generalavtalen om tariffer og handel) som trådte i kraft allerede i 1948. Avtalen wto skal legge regler for verdenshandel, og bygge ned handelsbarrierer som f.eks toll. Wto har 160 medlemsland pr. juni 2014.



TISA.

Trade in services agreement. Usa har tatt initsiativ til denne frihandelsavtalen sammen med Eu, Canada, Mexico, Australia og Norge blandt mange. Tilsammen 51 stater er med. Ikke Burkina faso med hovedstaden Oagadougou. Forhandlingene skjer bak lukkede dører, og er preget av hemmelighold. Man ser ingenting om det i mediene, og det man vet har hovedsaklig kommet via wikileaks. Lekasje der altså.

Den skal også holdes hemmelig fem år etter, for å ikke røpe hvem som har fått viljen sin og i hva. Det var det æ som sa! Nei det var det nok æ som sa ja du. No e du urettferdig ja! Osv. Målet er visst en kraftig liberalisering av tjenestesektoren på tvers av alle grenser. Offentlige tjenester står også i fare for å bli privatisert, for at store multinasjonale selskaper skal tjene store penger på det. Når du kommer på kommunehuset i mårra så må du snakk mexikansk ja. Team Tisa er ei pressgruppe fra Usa. Med folk fra senatet og kongressen. Ellers i denne gruppen finner man selskap som Fedex, Walmart, Google og Walt Disney group. Disse mener det er tidenes sjanse til å bedrive og utvide handel med tjenester. Ikke akkurat bygdetullinger vi har med å gjøre her!

To sentrale prinsipper i Tisaforhandlingene innebærer deregulering av offentlig tjeneste. Det vil si at hvis man først liberaliserer noe, så kan man ikke gå tilbake på det. Det kan ikke omgjøres. Har du først tatt av deg buksa, må du gå bukseløs til evig tid. Og alle tjenester som måtte komme etter denne avtalen er inngått, skal konkuranseutsettes. Skralleprinsippet kaller man det. Liberalisering skal bare skrues en vei. Utenlanske selskap skal ha rett til å etablere seg og selge en tjeneste på lik linje med nasjonale selskap. Særavtaler er ikke lov, f.eks med naboland eller utviklingsland. Norge har sagt at de vil holde offentlige tjenester som sykehustjenester, domstol og uttdanning untatt Tisa. Men ytre press kan i værste fall påvirke. Man kan ikke bli med på festen og bare få. Man må også gi noe. Hvis Uruguay har med kake på festen, så må vi ha med også. Uruguay er foresten det første landet som har trukket seg fra avtalen. Det verste med dette er hemmeliholdet rundt det. I stortingsproposisjonen om statsbudsjett for 2014, var Tisa nevnt med tre setninger. Blant annet at Norge deltar i forhandlingene. De to andre er sikkert hemmelig.

Hvem er det Norge forhandler for i hemmelighet? Oljesektor, skipsfart, telekom og ingeniørtjenester? Regjeringen har vel tro på konkuranseutsetting og privatisering. Og resten av politikerne våkner med buksa nede, og kan aldri dra den opp igjen. Motstanderne mener også at avtalen kan gå utover reguleringer som beskytter helse, miljø, arbeidstaker og forbrukerrettigheter.

Tisaforhandlingene anklages for å være udemokratiske. Innholdet er i liten grad kjent for mannen i gata og bygdetullinger. Ulandene blir holdt utenfor, og kanskje senere tvunget til å bli med uten å ha påvirkning av det som allerede er bestemt. Det pågår også en handelsavtale mellom Usa og Eu. Ttip. Norge er ikke en part her, men blir berørt via Eøs. De vil fjerne tollbarrierer, og gjøre regelverket mellom Usa og Eu likt. Det blir lov med veksthormoner i kjøttprodukt, og genmodifisering i landbruket. Det blir sikkert også påbudt med Trumpsveis og røyking av mariuana. Dette kan gi Eu bedre vilkår i Usa enn norske bedrifter. Dette kan særlig gå utover landbruk og sjømatnæringen, siden Norge ikke har tollfrihet. Erna og Donald snakket nok ikke bare om shithoul og hårfrisyrer da hun var der.

Står demokratiet i fare?

Hva er vitsen med å ha folkevalgte politikere om de ikke kan bestemme noe?

Hva kan man gjøre for å stoppe dette?

Eller få vite hva som skjer!

Det kan man spørje seg!

Kai Ronny Arntzen