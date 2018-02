- Vi gir vår fulle støtte til FAU ved Sistranda skole

Meninger

Borgerlig gruppe i kommunestyret på Frøya ønsker med dette å gi sin fulle støtte til FAU ved Sistranda skole og deres utspill om plassmangel ved skolen. Borgerlig gruppe har gjennom hele den politiske behandlingen av ny skole- og barnehagebruksplan vært tydelige på vårt ståsted. Vi stoler på vurderingene og tilbakemeldingene som virksomhetsleder, foreldre, ansatte og elever ved skolen gjentatte ganger har påpekt - Sistranda skole er for liten slik den fremstår i dag, både for dagens og fremtidige behov.

Borgerlig gruppe foreslo både i hovedutvalg for drift og i kommunestyret at gamle Frøya videregående skole bør erverves for utvidelse av Sistranda skole. Vi ser dette som eneste naturlige alternativ både i forhold til lokalene og tomtas beliggenhet. Hver gang ble forslagene nedstemt av AP/SV. I stedet fremmet AP/SV under sluttbehandlingen av skole- og barnehagebruksplan ett forslag som ikke tidligere har blitt vurdert eller diskutert i løpet av den nesten ett år lange prosessen, hverken politisk eller av rådmannen.

Nå skal det bygges oppvekstsenter på Sistranda. Borgerlig gruppe stiller seg like uforstående til dette som FAU ved Sistranda skole. For borgerlig gruppe er det viktig å være like tydelige som vi har vært hele tiden:

Sistranda skole har plassproblemer som bør løses snarest.

Gamle Frøya videregående skole bør erverves for å løse både dagens og fremtidige kapasitetsutfordringer ved Sistranda skole.

