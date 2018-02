Meninger

Gangbanen fra Meierisalen til videregående kan være ei livsfarlig trafikkfelle, slik den er utformet. Hele skoleklasser passerer ofte her. Ei utforkjøring her er katastrofal. Bilveien ligger høyere enn gangbanen på store deler av strekket. Autovern må opp snarest her.

Anonym

