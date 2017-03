Brannstasjonen på Siholmen

Det hender det går fort i svingene for mange av oss i forskjellige saker og ved forskjellige anledninger. Og at viktige forhold i kampens hete kan overses. Som ordfører legger jeg meg flat for at det verken administrativt eller politisk har vært fokus på den estetiske og arkitektoniske siden av brannstasjons-saka. Jeg deler synet med dem som hevder at bygget burde vært mer i harmoni med nåværende bebyggelse der nede.

Og jeg aksepterer fullt ut at Hans A Grønskag reagerer og stiller betimelige spørsmål når bygget nå reises. Da har jeg større problem med å akseptere Knut A Strømøys utblåsing i kjent stil.

Når det gjelder den politiske behandlingen av saka, så dreide diskusjonen seg om lokalisering på Melkstaden eller Siholmen. Og den diskusjonen var til tider heftig. Men ingen i Formannskapet, kommunestyret eller i hovedutvalget for forvaltning tok til orde for det estetiske/arkitektoniske. Og så er det viktig å få sagt at det endelige vedtaket i kommunestyret 28.januar 2016 om at brannstasjonen skulle bygges på Siholmen, var ENSTEMMIG.

Ap og SV sto som forslagsstillere, men alle stemt FOR, også Senterpartiets Knut A Strømøy. Og jeg kan ikke erindre at Strømøy kom med innspill i nærheten av det han nå går ut med, en smule sent når byggingen nå er i gang. Selve byggesaken var behandlet i Hovedutvalg for forvaltning 13.10.16. Søker var Kystplan, som bygger brannstasjonen etter oppdrag fra Frøy Eiendom, som igjen har en avtale med Frøya kommune.

Det måtte en dispensasjon til og den gikk på BYA, som står for arealutnytting av tomten (Bebygd areal). I saksframlegget heter det for øvrig at «øking av BYA fra 30 % til 50 % ikke vil føre med seg siktforverring eller tap av utsikt for bebyggelse på andre siden av veien.» Dispensasjonen ble enstemmig vedtatt.

Folketallet på Frøya øker relativt sett veldig fort. Vi nærmer oss snart 5000 innbyggere. Og vi er opptatt av å få til et mest mulig funksjonelt sentrum. Da må vi også tillate fortetting. Dette handler ikke om å bygge først, størst eller høyest. Det handler om funksjonalitet. Jeg skulle imidlertid gjerne ha sett at vi har hatt større fokus på estetikken og arkitekturen.

Og jeg tror vi har fått oss en vekker. Så vet jeg at det også dreier seg om økonomi og at avveiinger må til mellom forskjellige hensyn. Og om brannstasjonen var bygd på Melkstaden eller Siholmen, så må utrykningsbilene passere gjennom 40-sone, om raskeste vei skal tas

En tenkepause og en reversering av byggesaken, kunne kanskje vært ønskelig av meg også, men det ser jeg dessverre ikke at det er mulig nå. I respekt og hensyn til byggeprosessen , utbygger og brannmannskap som fortjener et moderne bygg anbefaler jeg at denne saken går sin gang som planlagt.

Og jeg klandrer verken Hitrabygg eller Frøy Eiendom. Det er Frøya kommune – administrativt og politisk - som bestiller og som planmyndighet – som burde vurdert det estetiske/arkitektoniske.

Så noen ord til Strømøys omtale av tomtevalg ifb med morgensdagens omsorg: Som Strømøy godt vet, så er det tomtevalget ikke avgjort. Det er utsatt for å få saka bedre belyst. Og innenfor den bestillingen til rådmannen ligger også vurdering av selve bygget, arkitektur, høyde m.m. Ref.diskusjonen i formannskapet.

I iveren etter å være først ute i media og slå på stortromma, kan det være lurt for alle og enhver å ta en aldri så liten tenkepause.

Berit Flåmo

Ordfører