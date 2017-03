Ola, her ble det mange feil

Viser til Ola Grønskag sitt innlegg under ordet fritt fredag 17.mars, «Rusa på makt». Her er det så mange uriktige påstander at det kan ikke stå uimotsagt.

Undertegnede er nevnt med navn, og velger derfor å svare på disse uriktige påstandene..

Det bakteppet Ola viser til i sitt innlegg stemmer overhodet ikke. Den omtalte tomten på Melkstaden har aldri vært eid av Hamos, de har leid der.

Mesta-bygget og eiendommen ble lagt ut på salg i god tid før kommunestyret vedtok plassering av brannstasjonen. Kommunen har eid tomten på Melkstaden bak Mestabygget, og mot veien. Det er der Hamos i dag holder til. Denne tomten er også vedtatt solgt/bygslet til KN-Entreprenør når Hamos flytter inn i nytt bygg på Nabeita.

Det har aldri vært noen forhandlinger mellom Frøya kommune og Hamos om bygg og eiendom på Melkstaden, heller ikke med påstanden om KN-Entreprenør satt på den andre siden av bordet. Ola, dette er villedende.

Mesta-bygget med eiendom ble for en tid siden lagt ut for salg. Det ble da en budrunde hvor Frøya kommune og KN-Entreprenør var de to som var med på «oppløpet». Frøya kommune hadde satt en grense på hvor langt man var villig til å gå i bud. Denne grensen ble overskredet i budgivingen, og selv om det er kr 1 som skiller, så er det den med høyeste bud som vinner konkurransen. Dette ble KN-Entreprenør.

Ny brannstasjon på Frøya har vært en sak som har vært behandlet over lang tid. Undertegnede har fungert som saksordfører for posisjonen i denne saken, både i forrige periode og denne perioden. Det har vært tydelig at brannmannskaper har ønsket seg bort fra Siholmen. Det har vært argumentert sterkt om hvor innstengt man vurderte plasseringen nederst på Siholmen. Dette har vært et sterkt argument.

Før man tok en avgjørelse på plassering av ny brannstasjon ble det innhentet tilbud fra KN-Entreprenør for plassering av ny stasjon på Melkstaden, og fra Frøy Eiendom om en ny stasjon på Siholmen.

Posisjonen AP og SV hadde ingen agenda da, som Grønskag freidig påstår. Alle muligheter var åpne. Posisjonen ville som alle andre politikere ha en utredning og sammenligning.

Tilbudet som kom var at KN-Entreprenør planla et tilbygg til sitt bygg på Melkstaden, hvor Frøya kommunes krav til brannstasjon og plassering av Sivilforsvaret var ivaretatt. Det var planlagt fellesbruk av noen rom i bygget.

Tilbudet fra KN-Entreprenør var en lengre leieavtale av arealet.

Tilbudet fra Frøy Eiendom var nytt bygg på «festivaltomten» på Siholmen. Her ville Frøy Eiendom bygge et nytt bygg iht til beskrivelse av behov. Deretter fradeles tomten og det fradelte området med bygningen på selges til Frøya kommune.

Beregninger viste at et låneopptak over 20 år ville bli billigere pr år enn ved en leie på Melkstaden.

Frøya kommune har valgt å kjøpe og eie, ikke en «livslang kontrakt med privat aktør» som Grønskag påstår. En «livslang kontrakt» hadde blitt utfallet ved valget av Melkstaden. Varaordføreren ønsker igjen å vise til at økonomi var et viktig argument ved valg av Siholmen.

Da forslaget om valg av løsning fra AP og SV ble presentert i kommunestyret, valgte opposisjonen etter et kort gruppemøte å støtte forslaget. Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok dette.

Grønskag velger også å trekke valg av tomt til morgendagens omsorg inn i sitt innlegg. Han skriver at denne saken dukket opp som hastesak i formannskapet. Dette er vel sterkt overdrevet da vi politikere hadde bestilt en sak fra rådmannen angående tomteplassering for morgendagens omsorg. Ut i fra sine vurderinger innstilte rådmannen på plassering på tomten hvor dagens kommunehus ligger, til å være den beste.

I forhandlingene i formannskapet kom det frem at saksutredningen ikke kunne betraktes som tilstrekkelig, slik at saken ble utsatt inntil rådmannen har innhentet dokumentasjon som ble etterlyst.

Grønskag viser til et innspill som var kommet fra en ansatte i helse og omsorg, og som sterkt argumenterte for at Beinskaret måtte velges som lokalitet for nytt helsehus. Dette var en henvendelse som var kommet via mail til rådmannen og lederen av opposisjonen sammen morgen som saken skulle behandles. Ingen av oss i posisjonen hadde mottatt denne mailen. Derfor ble ikke denne henvendelsen tatt med som innspill i diskusjonen.

De ansatte i helse og omsorg har i hele prosessen med Morgendagens omsorg vært ivaretatt med representanter i styringsgruppen og de fleste undergrupper. Hva var hensikten med dette innspillet til noen utvalgte på overtid, når tomtevalg skulle behandles?

Å påstå at SV så ned i gulvet og gikk for samme syn i saken som AP, faller på sin egen urimelighet. SV har ingen representanter i formannskapet.

Nei Ola du farer med mange usannheter om denne saksbehandlingen i ditt innlegg. Undertegnede tar derfor et innspill på saksgangen på dette.

Mvh

Pål Terje Bekken

Varaordfører, AP