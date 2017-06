Tomtevalg morgendagens omsorg

Jeg er ydmyk for at flere hensyn må veies mot hverandre i en så viktig sak,samtidig brenner jeg for at fremtidens brukere av tjenestene som nå skal bygges skal ha mulighet til å delta aktivt i det pulserende livet som er i sentrum.

Jeg er klar over at mange av brukerne har såpass nedsatt funksjon, at det kanskje kun er snakk om å observere livet rundt seg. Men også det kan være et bidrag til en mere innholdsrik hverdag for mange. Jeg er også klar over at endel trenger fullstendig skjerming, noe jeg mener er mulig å ivareta på rådhustomta.

Rådhustomta fremstår for meg som den beste tomta i Sentrum. Den er stor nok, den har utvidelsesmuligheter, den har nydelig utsikt, den er nær sentrumsfunksjonene, den er nær TOBB- boligene, den gir mulighet for tettere samarbeid mellom tjenestene for funksjonshemmede, den gir rom for sambruk av feks utearealer, storkjøkken og andre fasiliteter.

Og den gir opplevelser!

En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett inn på folk og der det er sosialt spennende. Rådhustomta er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, skole, apotek,post og andre sentrumsfunksjoner.

Samtidig vil en sentral plassering gjøre det lettere for pårørende og andre besøkende å komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, samlet helsefaglig miljø sentralt plassert er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig utviklingsstimulans. Det kan ha betydning for rekruttering og stabilitet.

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orientere seg og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.

Beinskardet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling av sentrum.

Argumentene for Beinskardet er i hovedsak bygget opp rundt følgende moment:

1. Rolige omgivelser med gode muligheter for å etablere sansehager og skjerming.

2. Størrelse

3. Nærhet til omsorgsboligene i Beinskardet

4. Trygge omgivelser relatert til trafikk og støy

Punkt 1 er i hovedsak knyttet til demente slik jeg oppfatter det. Det er ønskelig å bygge tunløsninger med skjermet uteareal som gir rom for at de kan bevege seg fritt utendørs. Utredninger viser at dette også er mulig på Rådhustomta.

Punkt 2 er et godt argument. Samtidig ser vi en utvikling der eldre i langt større grad enn tidligere kjøper egen tilrettelagt bolig med tanke på å kunne bo hjemme lengst mulig. Med dagens og fremtidens velferdsteknologi er det et faktum at mange av de som i dag bor i omsorgsboliger og på sykehjemmet ville hatt mulighet til å bo hjemme dersom boligen var tilrettelagt for dette. Ergo vil kanskje ikke behovet for nye omsorgsboliger bli like stor

I Punkt 3 hevdes det at det å velge Beinskardet gir muligheter for samkjøring med de andre omsorgsboligene vi har bygget der. Med ca 500 meters avstand er dette kanskje ikke helt riktig. Vi har erfaringer med at kortere avstand enn 500 meter kan være en stor utfordring også når det gjelder samarbeid.

Punkt 4 viser til at trafikken rundt rådhustomta anses som en utfordring relatert til brukergruppen. Jeg er usikker på om dette knyttes til at det er trafikkfarlig eller om det er støy man er redd for. Dersom brukerne ikke er i stand til å dra noen fordeler av å ha nær tilgang til sentrumsfunksjonene, er de vel heller ikke istand til å bevege seg særlig langt på egen hånd og vil neppe bli å finne på veien opp mot storhallen dersom vi legger omsorgsboligene på motsatt side av tomta. Det er vel også mulig å sette opp et gjerde/ støyvegg som skille mellom veien opp til storhallen og rådhustomta?

Ved å legge sambruksfunksjoner som kjøkken, dagsenter, kontorer og selve helsehuset nærmest fotballhallen, vel selve bygningen skjerme for støy/ trafikk fra veien opp dit. Boliger som har behov for skjerming legges da lengst mulig mot sør, og en oppnår en effektiv skjerming mot støy og trafikk.

Vi skal i morgendagens omsorg tenke effektiv bruk av bemanning og kompetanse.

Pr idag har vi tjenesten for funksjonshemmede i umiddelbar nærhet til rådhustomta. Kan det tenkes at vi i fremtiden også kan se denne tjenesten som en samhandlingspart for pleie og omsorg? Kan det tenkes at vi i fremtiden også kan se utearealer i sammenheng?

Denne tjenesten er bygd som flere småhus på ett plan. Pr idag ser vi at dette medfører at det må være nattevakt tilstede i alle husene, ergo er det veldig ressurskrevende. Men det er mulig dette kan løses gjennom velferdsteknologi i fremtiden?

I Hitra kommune valgte de å bygge opp omsorgstjenestene midt i sentrum.

Dette gjorde de bla som en konsekvens av underskriftskampanje fra de eldre selv.

På Frøya har eldrerådet sagt at de ønsker Beinskardet.

Rådmannen er tydelig på at hun i fremtiden ser at vi må ha en to- husløsning.

Med å bygge opp Beinskardet får vi en tre- husløsning frem tom 2029.

Kostnadene er estimert å være like.

Tidsbruken på oppbyggingen er estimert å være like.

Kvaliteten på tomtene skilles ved at Beinskardet er et enormt stort landbruksareal i dag, mens rådhustomta er regulert til offentlig formål og allerede bebygd.

Og jeg sier som Rotmo : «Rådhustomta er beste tomta i byen og DET fortjener den eldre generasjon»

Kristin R Storø (AP)