Vi tror at vi snakker for de fleste

Politimesteren og vår egen lensmann Arild Sollie har lagt ned lensmannskontoret på Frøya og flyttet det til Hitra mot Frøya samfunnets vilje. Så påstår han at det er Frøya Senterparti som skaper utrygghet i lokalsamfunnet. At han lar seg provosere kan vel bety at vi har truffet noen ømme punkt.

Frøyas lensmann føler behov for å rettferdiggjøre at han og politimesteren har frarøvet oss frøyværinger vårt lokale lensmannskontor. Det forstår vi godt.

Lensmannen prøver så godt han kan å legge fram gjennomarbeidede politifaglige argumenter for denne sentraliseringen. Vi forstår det også, her utfører han ordre.

At lensmannen trekker i tvil Senterpartiet sitt ønske om å gi frøyværingene maksimal trygghet får stå for lensmannens egen regning. Han fremstår som såret ved å nevne at vi «trekker lensmannens habilitet i tvil». At han svarer med å angripe oss er en kjent hersketeknikk som vi lever godt med. I et demokratisk samfunn må vi få mene hva vi vil. Litt mer demokrati i politiet hadde heller ikke gjort noe.

Det spørs om den befolkningen han skal beskytte føler at det er deres trygghet eller lensmannens sentraliseringsiver som har størst fokus. Det får folk selv gjøre seg opp en mening om.

Vi tror at Frøya Senterparti snakker for de fleste innbyggerne på fast Frøya og i øyrekka når vi hevder at et lokalt lensmannskontor er å foretrekke. Vi tror det er den løsningen som gir oss størst følelse av trygghet.

Det kan jo godt hende at Arild Sollie har så god kontakt med sine innbyggere at han har belegg for å hevde «Personlig mener jeg meningene og utspillet til Senterpartiet og Strømøy skaper utrygghet i stedet for trygget på Frøya». Med respekt å melde er det ikke sånne tilbakemeldinger vi har fått fra frøyværingene.

For å være ærlig er lensmann Sollie den første som hevder dette. Vi tror ikke et sekund at folk føler seg tryggere uten et lokalt synlig politi i kommunen.

Sollie og hans ansatte «prøver etter beste evne ut fra de ressursene vi har til rådighet å skape så mye trygghet som mulig for alle her ute» hevder lensmannen. Vi tror han på det. Det er ikke lensmannens daglige innsats vi er kritiske til.

Det vi er kritisk til er den organiseringen vår lensmann Arild Sollie har gjennomført på ordre fra sin sjef, mot lokalsamfunnets ønske.

At unge politifolk uten lokalkunnskap kjører mange mil på våre veier i nye biler er flott. Det vi tviler på er at dette skaper økt trygghet. Å snakke med folk som har lokal kunnskap og kjenner lokale miljøer har vi mer tro på.

For å bruke fotballspråket. Det ville være det samme som å si at en fersk midtstopper i RBK vil skape større trygghet i forsvaret fordi om han løper lenger. Sånn tror vi ikke det fungerer.

Kunnskap og erfaringen til å se fordelene ved å legge ned kontoret på Frøya har vår lensmann, sier han selv. Den lokale lederen har heller ingen påvirkning når det kommer til lokalisering hevder han. Vi ber om unnskyldning om vi sårer Sollie, men det tror vi ikke på.

Frøya Senterparti ser også at lensmannen ber om "hjelp" til forslag om hvordan han skal «prøve å legge opp polititjenesten her ute». Senterpartiet registrer at lensmannen er «lutter øre» i forhold til hvordan vi ønsker å ha det. Dette er nye toner fra lensmannen og vi skal se på saken. Kanskje hadde det vært like smart å lytte til politifolk med lokalkunnskap om frøyasamfunnet og kommunestyret på Frøya.

En annen sak er om det er så lurt å kritisere politimesterens avgjørelser.

Vi har registrert at modige ansatte på Frøya som har hatt egne meninger har blitt motarbeidet og utsatt for store belastninger. Om nedleggelse av Frøya lensmannskontor er en takk for sist fra ledelsen i politiet kan vi saktens lure på.

Senterpartiet ønsker ikke å legge ned lensmannskontoret på Hitra. Vi ønsker bare vårt eget lensmannskontor og vår egen lensmann på Frøya, som samarbeider godt med nabokontoret.

I løpet av kort tid vil Frøya kommunestyre levere sin protest mot nedleggelse av Frøya lensmannskontor. Dette viser klart at vår lensmann Arild Solli sliter med å få støtte for sin påstand om at det er «Frøya Senterparti og Strømøy som skaper utrygghet».

Skal politiet få tillit i lokalsamfunnet tror vi det er bedre å lytte enn å belære.

Knut Arne Strømøy

Frøya SP