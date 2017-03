Brannstasjonen på Siholmen

Vi er mange på Frøya som er sinte og lei oss over det som skjer på Siholmen om dagen. Her reises det en stor koloss som skal bli brannstasjon.

Dette kasseaktige bygget bryter totalt med bygge-stilen på resten av Siholmen; lave, bryggelignende trehus. Bygget tar også vekk mye havutsikt.

Hvordan kunne det skje, et grumt innhogg i en fin idyll, gjort med vitende og vilje?

Hadde ingen av politikerne som stemte for, sett tegninger av styggedommen?

Visste de ikke hvor det skulle reises?

Var det virkelig et enstemmig kommunestyre som godtok dette, og hvis ikke, hvem stemte imot?

Og hvorfor ble Melkstaden industriområdet vraket som tomt for ny brannstasjon, enda brannvesenet ønsket den plassert der?

Ja, hodet er fullt av spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på.

Men skaden er skjedd, tenker du kanskje. Ja, skaden er skjedd, og jeg laster meg selv for å ha fulgt så dårlig med at jeg protesterer først nå, når det er for sent.

Men hvem kunne ane?

«Havbyen Sistranda» er visstnok under planlegging. Jeg grøsser ved tanken på hva dette påfunnet kan komme til å innebære av nye inngrep. Vi trenger ikke flere slike sjokk!

Et lite PS:

I unge år var jeg brennende engasjert i bevaring av Bakklandet i Trondheim. Vi var mange som brukte mye tid og krefter på å opplyse folk og aksjonere mot kommunens planer om å legge motorvei over Bakklandet.

Vi vant fram. I dag er Bakklandet en av Trondheims perler som alle er glade i og stolte av.

På Frøya hadde vi perlen Siholmen...

Rita Hovde