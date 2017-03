La det gå sin gang

Jeg må begynne med å påpeke at jeg ikke er jurist. Derfor tar jeg forbehold om feiltolkning av plan- og bygningsloven. Ved eventuell feiltolkning unnskylder jeg på forhånd for å ha kastet bort deres tid. Kanskje finner du trøst i at du iallefall i ikke brukte den på å lese lovparagrafer.

Morsomheter til side. I mitt forrige innlegg spurte jeg blant annet om ansvarlig instans ved Frøya kommune kunne redegjøre for sin vurdering da valgt alternativ ble ansett til å oppfylle de lovpålagte kravene beskrevet i delplanens paragraf 3.2.f. og 3.2.g.Innledningsvis i sitt innlegg ‘Brannstasjonen på Siholmen’ skriver Frøyas ordfører noe som kan ligne på ett svar.“Som ordfører legger jeg meg flat for at det verken administrativt eller politisk har vært fokus på den estetiske og arkitektoniske siden av brannstasjons-saka.”

Senere i innlegget ytrer hun “Det handler om funksjonalitet. Jeg skulle imidlertid gjerne ha sett at vi har hatt større fokus på estetikken og arkitekturen.”

Ordførerens ord her kan leses som en innrømmelse av at kommunen ikke har oppfylt de lovpålagte kravene i kommunens egen arealplan. Hun beretter at det på kommunestyrenivå handler om funksjonalitet, men etter at de nå har fått seg en vekker og gjerne ser “at vi har hatt større fokus på estetikken og arkitekturen”. Vil anta at det er p.g.a. tilfeller som nettopp dette at nevnte delparagrafer eksisterer og at den samtidig ‘..også bindende for kommunens egen virksomhet.’

Om ordfører nå senere presiserer sine uttalelser til et punkt der de ikke kan leses som et brudd på delparagrafene, så står hun likevel igjen med uttalelsen “Jeg deler synet med dem som hevder at bygget burde vært mer i harmoni med nåværende bebyggelse der nede.”

Dette vil isåfall være et motstridende syn til hva nå enn teknisk etat lå til grunn for sin vurdering. Dette leder oss til siste spørsmål i mitt forrige innlegg. Oppfyller kommunen sitt lovpålagte ansvar som planmyndighet?Siste tids forvaltning av Frøyas utvikling aktualiserer spørsmålet om kommunen gjør nettopp det.

Et følgespørsmål er hvor ofte kommunestyret ser det nødvendig å måtte vekkes. Ordføreren sier hun ser ønskeligheten i pause og reversering, “men ser dessverre at ikke dette er mulig nå.” Om kommunen nå ikke har oppfylt kravene i sin egen delplan finnes en mulighet i plan- og bygningsloven 2.4.2 § 32-3 pålegg om retting, opphør og stans.

Den vanligste formen for ulovlighetsoppfølging er å gripe inn mot det ulovlige forholdet og kreve stans eller opphør av pågående ulovlige forhold, samt kreve at ulovlige forhold som allerede er gjennomført, rettes og bringes i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven jf. § 32-3 første ledd.

Ordføreren formaner så at man ‘i respekt og hensyn til byggeprosessen , utbygger og brannmannskap…’ lar saken gå sin gang. Til de stemmeberettigede på Frøya som reagerer på blant annet brannstasjonen vil jeg bevisstgjøre hva dette underforstått sier. Befolkningens reaksjon i denne saken og de negative innvirkningene et slikt innlegg vil ha for den eksisterende og fremtidige kystbyen må vike i respekt for ordførerens nevnte tre elementer. Neste kommunevalg er i 2019.

A.M.Nordhammer.