KRAV OM STANS I BYGGING AV BRANNSTASON PGA MANGELFULL SAKSGANG.

Avgjørelsen om bygging av brannstasjon på Siholmen, har på kort tid tvunget oss til å nøste bakover i et noe uklart landskap.

Det gamle handelsstedet på Siholmen ble «fredet» på 80-tallet pga at det utgjorde en spesialitet i bygda. Dessverre var det karakteristiske fjøset sterkt ombygd, og framstår nå som et verksted.

I respekt for det gamle handelsstedet ble det bygd ut brygger, forretninger og kontorer i området i bryggestil.

For stedets folk har havneområdet og Siholmen vært et yndet turmål, og en tumleplass.

To tiår senere ønsket man å gå videre med dette, og gjøre stedet enda mer tilgjengelig, og enda mer attraktivt ved at man skulle bygge ut en folkepark med folkemuseum i området bedehuset til havna. I dette området skulle det anlegges en sti, som bandt sammen sentrumsområdet på Midtsian og havna.

Disse tankene er nedfelt både i kulturplanen og i samfunnsplanen, men synspunktene har vært kjent lenger enn det.

Samfunnsplanen og kulturplanen skulle være kjente dokumenter for administrasjonen, men to ulogiske vedtak blir gjort.

Mekonomen gis tillatelse til bygging av slipp nedenfor bussgarasjene!

Med det umuliggjør man et svært viktig mål: Å bygge sammen de to sentrumsområdene. (Dvs. Kommunen ødelegger sine egne planer for sentrumsutvikling(!))

Man bygger branngarasje på Siholmen, noe som halverer verdien av stedet, både visuelt og som opplevelse.

Mitt spørsmål blir da: Hvorfor var ikke samfunnsplanen og kulturplanen inn i bilde da disse utbyggingsprosjektene ble bestemt?

Andre spørsmål blir!

Hvor var kulturavdelinga da saken pågikk?

Hva har kommuneplanlegger gjort i denne saken?

Planer for etableringa av Sistranda Folkepark og museum ble vedtatt i begge planer. Politikerne skulle få informasjon fra Bjørn Cappelen om prosjektet i januar 2016. Saken ble aldr tatt opp av kultursjefen. Hvorfor? I denne planen skulle Siholmen inngå som en sentral del av konseptet. Det ble også presisert hvorfor man ikke skulle sette opp flere hus mot veien, og dette ble støttet av fylket. Er det tilfeldig at dette ble utelatt?

Har rapporten fra Håkon Åsarød og Bjørn Cappelen blitt brukt som underlag for den avgjørelsen som er att mht brannstasjonen? Dette er et avgjørende dokumenter i denne saken!

I følge dette dokumentet skulle alle bygg på aksen som skulle binde sammen de to sentrumsområdene, utføres på en slik måte at ingen beboere i området skulle tape opplevelsen av sjøutsikt. Brannstasjonen bryter med dette!!

Dette er altså en rapport som er bestilt av politikerne selv!

Vi ser at den ikke kan ha vært brukt!

Hvordan administrasjonen og politikerne skal fordele skyld, er ikke min sak, men det er åpenbart at beslutninger er tatt mot bedre vitende, eller mot en viten som organisasjonen innehar!

Foreløpig får dette holde! Det er mange spørsmål som må stilles både i forhold til vedtatte planer; planer som ikke er vedtatt, og hvorfor; bestilte rapporter, og tanker om sentrumsutvikling som man har hatt mange prosesser på.

Hvorfor er ingen ting av dette med som underlag i en så viktig sak. Sjelden har et område så rik tilgang på estetiske og kulturelle begrunnelser for avslag som nettopp denne tomta på Siholmen. Var det derfor det ikke ble tatt med? Jobber kommunen med to agendaer når det gjelder sentrum?

Likevel sier politikerne at det er irreversibelt, og at vi venner oss til det.

Her er heldigvis folk flest vaktbikkjer, og det er intet mindre enn full stans som monner nå. Denne saken har nok vært den berømte dråpen som…

Med vennlig hilsen

Hans Anton Grønskag