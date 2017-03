Dette handler om vårt fellesrom. Hvor vi møter hverandre og deler våre liv

Forrige ukes artikler om formannskapsmøtet på Frøya fikk meg til å tenke på to ting. Diskusjonen om estetikk fikk meg til å tenke på en voksende tilnærming innen sykehusarkitekturen som heter ‘bevisbasert utforming’ .

Dette går kort sagt ut på læren om hvordan omgivelsene påvirker hvor fort folk blir friske (1).

Her finner man også studier som viser hvordan våre omgivelser påvirker oss negativt. Da kommunedelplanen(2) ble tema kom ‘Plan og bygningsloven § 12-1, 3. ledd’ til sinns. «For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan.»

Delparagrafene jeg tidligere etterlyste dokumentasjon på(3) finner man forøvrig under § 3 FELLESBESTEMMELSER (PBL § 20- 4) i nevnte kommunedelplan og ikke i den 34 år gamle reguleringsplanen over Siholmen. Siden jeg ikke er jurist lurte jeg derfor på om ikke §12-1, 3 ledd var relevant her. Om problemstillingen kan man i et foredrag fra ‘Seminar i plan- og bygningsrett for kommunene i Sør-Trøndelag 6 - 7 mai 2014’(4) finne dette.

‘Et hovedhensyn bak planlegging er å unngå uønskede virkninger for omgivelsene. Mulige «vesentlige virkninger for miljø og sam- funn» er i praksis viktig ved vurderingen om plan skal kreves. Merk. § 12-1, 2. ledd: «kan». Dette krever en forhåndsvurdering av mulige ulemper som kan tenkes for miljø- og samfunn.

Viktige momenter:

- Hvor grundig saken er utredet fra før. (nylige planer.)

- Uttalelser fra fagmynd. (miljø-, landbruk-, plan-, m.v.).

- Lokalisering. Nærhet til boliger, offentlige bruksområder, miljø-, kultur- og friluftsverdier, strandsone, etc..

- Også mindre tiltak som gir vesentlige virkninger krever plan. ‘

Det har vært flere nyheter om utviklingen på Frøya den siste tiden. At lokal næringsaktør vil kjøpe seg inn og oppgradere flyplassen åpner øyensynlig på nytt spørsmål om innsatstid og eventuelle krav om kompenserende tiltak vedrørende brannstasjonens plassering(5).

Underskriftskampanjen har også fått oppmerksomhet ( http://www.underskrift.no/vis/6593 ).

Ved et innbyggerforslag trenger man 300 underskrifter for at kommunestyret må behandle saken(6).

I 2015 bodde det 831 innbyggere på Sistranda. Samme år stemte 1841 frøyværinger ved kommunevalget.

I skrivende stund har 677 personer signert som reaksjon på brannstasjonen. Dette er flere enn stemmene de

5 minste partiene fikk til sammen. Det er 350 flere enn det nest største, og over 3/4 av antallet stemmer som gikk til det største. Denne reaksjonen kan tyde på at det er ‘vesentlige virkninger for miljø og samfunn’ her.

Dette handler ikke om brannstasjon eller ikke en brannstasjon. Det burde strengt talt heller ikke handle om det juridiske. Det handler mye om det politiske da det er de folkevalgte som utformer retningslinjene i kommuneplanen og har sett bort disse. Hva det handler mest om, og siden dette er avslutningen vil jeg nå tillate meg å være svulstig, er følgende:

Dette handler om vårt fellesrom. Hvor vi møter hverandre og deler våre liv. Bakteppet for minnene de kommende skal vokse opp med. Og at Frøya i fremtiden fremdeles skal være et sted vi er stolte av.

Ordene ’mener noe om hvordan vi rer oss’ har vokst på meg den siste uken. Ta dugnaden.

Arne Nordhammer.

