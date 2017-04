Vakre Frøya!

Frøya er vakker.

Folk vil at det skal fortsette slik.

Derfor har alle, med unntak av kommunens ledelse, protestert høylytt mot den forvokste skoeska som nå står halvferdig på Siholmen.

Ei grå skoeske med plass til brannbiler. Så stygg og ruvende at den havner i samme byggskandalekategori som Babels tårn i gammeltestamentlig tid.

Den gang tente Gud i himmelen på alle pluggene og saboterte byggverket med fynd og klem.

Det trenger han ikke å gjøre på Frøya i året 2017. Her har den sunne fornuft tatt affære. All honnør til alle vettuge Frøy-væringer!

Og:

Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt. Det er et vårtegn på Frøya at barn og voksne har søppelrydde-aksjoner langs veier og strender. Dette er positivt.

Men det er fremdeles noe som hittil har gått under radaren til rydde-patruljene både på Fast-Frøya og på Mausund. To veiskilt (kanskje flere?) står i i veikanten og forkynner at her ligger et ”oppvekstsenter”. Oversatt til gangbart norsk skal dette ordet visstnok bety skole.

Tygg på ordet ”oppvekstsenter”: Det indikerer at det her foregår industriell storskalaforedling av barn i dertil egnede lokaler. Ordet er en kvalmende mikstur av to velkjente typer foretak, nemlig ”oppdrettsanlegg” og ”kjøpesenter”.

Vi som nå er voksne har alle vært skolebarn, ikke oppvekstsenter-barn. Våre foreldre smurte på skole-mat, ikke oppvekstsenter-mat. Vært på skole-tur, ikke oppvekstsenter-tur. Vi har ikke gomlet oppvekstsenter-brød med melis og vaniljekrem. Vi har aldri hatt oppvekstsenter-fri om sommeren.

Hvem fikk ideen om denne byttingen av et ord?

I gammel folketro var byttingen djevelens barn som ble lagt i vogga. Det ekte barnet tok styggen med seg.

I 2017 er djevelen redusert til en eventyrskikkelse. Derfor er følgende teori om ”oppvekstsenterets” tilblivelse mer sannsynlig:

Under et kurs i ledelse for resultatsenhetsledere(= rektorer) og mellomledere innenfor skoleadministrasjon på et hotell i Ørsta fikk en av deltagerne akutt magesjau etter altfor hyppig nærkontakt med koldtbordet. Vedkommende slet uheldigvis også med forstoppelse. Men gørra måtte jo ut, og dermed tok den veien oppover i systemet til stakkaren og åpenbarte seg som ei skikkelig kule oppkast. Det var da han fikk ideen. En ren assosiasjon basert på rim. Oppkast ble til oppvekst.

Neste dag lanserte byråkraten sin nyskapning under en ide´-myldring med utgangspunkt i balansert målstyring ved slutten av kurset.

Siden har ”oppvekstsentrene” spredd seg som eksing i åkeren.

Som nå pensjonert skole-lærer har jeg følgende melding til alle skolebarn på Frøya:

Tropp opp på resultat..sorry! rektors kontor og deretter hos ordføreren og forlang å få tilbake SKOLEN. Og at ”oppvekstsenter” fra nå av kan tas hånd som restavfall av Hamos Forvaltning.

Send også denne stafettpinnen videre til andre skolebarn utenom Frøya.

Torbjørn Kvam

Frøya-venn bosatt i Trondheim

og med feriehus på Sør-Dyrøya