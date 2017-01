Er barnetrygden i ferd med å bli fjernet?

Registrer at flere av partiene i posisjon på stortinget ønsker å fjerne barnetrygden.

Dette må ikke skje! Barnetrygden ble enstemig vedtatt 1946 i Stortinget - uten noen debatt. Også den gangen var det store sosiale og økonomiske klasseforskjeller i Norge, men argumentet om alle barn som “verdige mottakere” og tanken om å styrke alle barnefamilier sto sterkt den gangen. Det burde den gjøre også i dag.

Hensikten med barnetrygden er å omfordele fra personer uten barn til familer med barn. Og for de aller, aller fleste fungerer trygden slik at man får litt drahjelp i perioden med barn, mens man via skatteseddelen er med på å finansere ordningen når barna flytter ut.

Det er gode grunner for å beholde ordningen. Samfunnet trenger flere barnefødsler og vil stimulere til det. Barnefamilier tar på seg kostnader som kommer sammfunnet til gode. Vi må beholde barnetrygden som en universell ordning. Barnetrygden skal sikre et minimumsnivå for barns velferd.

En grunn til det, er at veldig mange lavinntektsfamilier og spesielt alenforsørgerne vil miste inntekt. Det vil føre til flere fattige. Barnetrygden er et virkemiddel til å motarbeide barnefattigdom. Skal politikkerne begrens barnetrygden til “de som virkelig trenger den”, kan det koste så mye i form av byråkrati, tid og kontrolltiltak at det ikke lønner seg. Og barnetrygdens formål er “å bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn,og virke omfordelene mellom familier med og uten barn”. Slik har det vært og slik bør det være være i Norge.Poenget er at barnetrygden treffer perfekt i å støtte de trygden skal treffe ,nemlig barnefamieliene. Alle skal motta generelle velferdsytelser uansett staus og inntekt.

Kanskje det er på tide å se på kontantstøtten, og omprioritere den slik at vi får gratis barnehager og redusert SFO utgifter.

Per Ervik

Pensjonistpartiet