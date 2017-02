La de som ønsker det få utbetalingsmeldinger fra NAV i posten

La pensjonister/trygdemottakere som ønsker det få utbetalingsmeldinger fra NAV i posten.

Mange har reagert på at utbetalingsmeldingen fra NAV forsvant til tross for at Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie informerte om at alle som ville kunne ta kontakt med Nav og få tilsendt meldingene i posten noe som i etterkant viste seg å ikke stemme.

Nok en offentlig sparereform rammer de eldre og uføre som ikke har tilgang til digitale medier eller mangler kunnskap om bruk av data og nett.

Vi registrerer at Pensjonistforbundet har jobbet mye med denne saken og Hitra pensjonistparti er helt enig med Pensjonistforbundet i deres uttalelser og krav i saken. Her bør Pensjonistpartiet og Pensjonistforbundet danne en felles front mot denne og lignende offentlige sparereformer som ikke har alternativer til digitale løsninger.

I år er det stortingsvalg og en av de viktigste saker for Pensjonistpartiet må være å bli representert på stortinget. Vi er ca 1 mill. pensjonister i landet så mulighetene ligger der dersom vi benytter den. Det må være en styrke også for Pensjonistforbundet å få inn folk på stortinget som kan tale deres sak og der kan Pensjonistpartiet være et talerør.

Vi trenger selvstendig politisk makt ved representasjon av Pensjonistpartiet på stortinget og ikke bare være nyttig stemmekveg for andre politiske partier der en kan få inntrykk av at vi oppfattes som en ren utgiftspost mer enn en ressurs.

En analyse gjort i fjor viser at det samlede verdibidraget fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til litt over 25 milliarder kroner for 2016.

Dette er tall som ikke kommer med i samfunnsregnskapet. Der blir ikke innsatsen verdsatt for der sees de eldre bare som en stor utgift. Ved å få inn representasjon på stortinget så kan vi sette fokus på dette og andre viktige saker for oss pensjonister og trygdemottakere.

Pensjonistpartiet på Hitra ber fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag om å ta saken videre til sentralstyret for oppfølging ovenfor Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie.

For Hitra pensjonistparti

Jan E Handberg/Per Ervik