Vi er bekymret for Arbeiderpartiets skatteplan

Viser til Nettavis E24 oppdatert 30.1. 2017 med følgende oppslag : 210 000 norske pensjonister må punge ut nær 1,3 milliarder kroner med Ap-leder støres skatteplan.

I snitt må norske pensjonister betale 1500 kroner mer i i skatt pr. person viser tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for VG.

Tallene viser også at nye skatteregler rammer pensjonister i alle inntektsgrupperinger. Også blant de som har under 150.000 i årlig inntekt må flere pensjonister betale økt skatt.

Dette bekreftes også i fra finansministeren Siv Jensen, Frp.

Vil bare påpeke at dette er mennesker som har jobbet hardt gjennom et langt liv og bygget opp velferds-Norge! De sitter igjen med en beskjeden pensjon. Hva med mødre som på 60-tallet var heime og passet sine barn i mange år, før barnehager kom på plass i mange kommuner? Dette har medvirket til at mange av disse mødrene i dag er minstepensjonister.Når skal den skjevheten rettes opp!

Nå må vi pensjonister begynne å våkne og ikke være noen «Nyttige Idioter» når vi går til stemmeurnene. Våre gamle partier har for lengst glemt oss etter at vi ble pensjonister. Vi må få vår representant på stortinget etter valget nå i høst.

Per Ervik

Pensjonistpartiet