Angående ombygging av Barman skole

Prosessen med ut- og ombygging av Barman skole har vart over en periode, men nå ser det endelig ut til at det er ferd med å skje. Tegningene har endret seg betraktelig under prosessen, fra det vi anser som en nøktern skoleutbygging, til mindre enn et minimum. Vi mener bestemt at det er budsjettert alt for lite midler ift hva som kreves for å få en tilfredstillende skole.

Strand skole var gjennom samme prosess for noen år siden, der budsjett ikke ble overholdt. Hvorfor kan vi ikke lære av den prosessen, og bevilge nok fra starten av til vår ombygging? Hvorfor tenkes det at vår ombygging skal bli så mye rimeligere enn det ble der? Har ikke våre barn krav på like gode skole- og oppvekstvilkår som andre barn som sokner til andre skoler innad i kommunen?

Vi som foreldregruppe har vært tålmodig i denne prosessen, og akseptert at barna våre har måttet tatt til takke med det som er, mens vi venter på noe bedre. Skuffelsen var dermed stor da vi fikk se siste forslag fra arkitekt (datert 27.1.17). Vi ser at disse løsningen er meget nøktern i forhold til hva andre skoler har fått de siste årene.

Vi reagerer spesielt på at garderobeløsning for småtrinnet ikke er inkludert. Arkitekten har lagt inn en opsjon, hvor dagens grupperom gjøres om til garderober. Forslaget som er lagt inn som opsjon er heller ikke en akseptabel løsning. Denne løsningen gir både for liten plass, samt trange passasjer som gir rom for knuffing og konflikter mellom barna våre.

Småtrinnet har frem til nå oppbevart sine klær i en trang gang. Dette innebærer at alt av utetøy må bringes helt inn til gangen, der barna ferdes mellom klasserommene i løpet av dagen. Dette er svært lite hygienisk, og det kan stilles spørsmål ved om vår skole kan kalles en skofri skole.

Etter ombyggingen er det ikke lenger tillat å oppbevare klær i gangen der de nå er, ift. brannvern. Uteklær og sko må da inn i klasserommene. Noe som heller ikke er tillat, ifølge kommunelege, pga. kvalitet på luften i innemiljøet. Nye garderober MÅ til, og vi har ingen forståelse for at det ikke gjøres tilfredstillende når skolen først er i en så stor ombygging.

Vi er også kritisk til at de ansatte sin garderobeløsninger ikke har endret seg, da alle ansatte også trenger garderobeplass. Etter samtale og befaring ved skolen, ser vi at antallet plasser de har, ikke går overens med antallet ansatte.

Vi ønsker svar på:

Hvor skal våre barn oppbevare sine uteklær og skiftetøy, som er nødvendig å ha i skolehverdag?

Hvorfor tenkes det at vår ombygging skal bli rimeligere enn andre lignende ombygginger i kommunen?

Vi krever:

En tilfredstillende garderobeløsninger for 1-4.trinn, lignede det som ble tegnet i de de opprinnelige tegningene fra før planene ble stanset i 2015.

En lovnad om at når ombyggingen settes i gang, så forplikter kommunen seg til å gjennomføre iht. Plantegninger datert 27.1.17, da med endringer ved garderobeløsningen for småtrinnet.

FAU vil ha svar på når det tenkes at personalfløyen skal få oppgradering, som tilfredsstiller arbeidsforholdene for oppvekstsenterets ansatte.

FAU ved Barman skole/ v. leder Cathrine Brevik