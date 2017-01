Kommunen burde bidratt

Evelyn Pettersen har vist et fantastisk engasjement for flykningene i Hellas. Snart reiser hun for femte gang tilbake til flyktningeleirene for å dele ut vinterklær, sko og mat til folk som fryser seg gjennom en snørik og kald vinter. Frøya Senterparti og de andre borgerlige partiene mener kommunen bør vise at vi setter pris på jobben Evelyn gjør, og bevilge et symbolsk beløp hun kan bruke på folk som er stuet sammen i en provisorisk teltleir.

«Vi har mange frivillige som gjør et kjempearbeid, selv om det kanskje ikke tar av arbeidstiden på samme måte som for Evelyn. Men jeg vet ikke om dette er noe vi kan støtte, for det er mange som gjør en flott frivillig innsats av de som er her på øya», sa Kristin Reppe Storø (AP) i formannskapsmøtet tirsdag.

Senterpartiet, Høyre, Venstre og Frp synes også det er flott, men vi er ikke redd for at engangsstøtte til en sak som opptar en hel verden skal skape presedens, det er kanskje det den bør gjøre. Dette er Evelyns tur nummer fem og hun har aldri bedt om midler fra kommunen før. Vi deler derfor ikke Pål Bekken (Ap) sin frykt for krav til tur nummer seks, syv, åtte eller ni. Vi er overbevist om at folk flest vil mene vi politikere har brukt folks skattepenger på mindre fornuftige ting enn dette.

Det er vanskelig for oss som lever trygt og godt i rike Norge å forstå hvilke lidelser folk som Evelyn hjelper går gjennom. De av oss som følger med på Leo Ajkic sin serie Flukt på NRK har fått et lite innblikk i lidelsene disse menneskene opplever. At Evelyn og Anja frivillig går inn i disse leirene for å bidra fyller oss med beundring og respekt.

Engasjementet til flotte elever ved Guri Kunna videregående skole og det rekordstore antall stemmer Evelyn Pettersen fikk under årets FrøyAwards da hun ble kåret til «årets medmenneske», viser at dette er en sak som opptar frøyværingene.

Hele klassen engasjerte seg - At kommunen ikke ville støtte med penger, gjorde nok at folk fikk ekstra lyst til å engasjere seg.

«Jeg tror vi alle sitter med Evelyn i hjertet vårt, men vi må se på om dette er noe vi kan gjøre som kommune. Jeg synes det er en vanskelig sak», sa ordfører Berit Flåmo i formannskapet, men valgte å stemme mot å bidra med 20 000 kronet til neste besøk i flyktningeleiren.

Frøya Senterparti og resten av de borgerlige partiene synes ikke dette er en vanskelig sak og håper nå flertallet gjør som de gjorde i desember 2014. Da foreslo Ap og Sv, uten saksfremlegg, å bevilge 10 000 kroner til Sigurd Vies adventskalender. Sigurd er en annen frøyværing som har vist et stort og flott engasjement for de svakeste i verden, så vi var med å applaudere forslaget gjennom.

Det var Arbeiderpartiets Ann Kristin Kristoffersen som kom med forslaget fra talerstolen under kommunestyremøtet den gang. Ordfører Berit Flåmo syntes dette var en kjempeide og sa at alle frøyværinger hadde god grunn til å være stolte over Sigurd som ble kåret til en av årets norske helter det året.

Vi synes Evelyn Pettersen og datteren Anja er helter også, helter vi bør være stolte av. Evelyn og Anja bør få med seg et bidrag fra Frøya kommune selv om det er som «Dråpen i havet». Uansett hvor lite beløpet er vil kunne det bety liv eller død for folk som lever i plasttelt uten vintersko eller vinterklær til å holde kulden på avstand.

Senterpartiet, Høyre, Venstre og FRP blir glade om noen fra flertallet vil gjøre som Ann Kristin Kristoffersen gjorde i 2014 og komme med et forslag om støtt i neste kommunestyremøte. Skjer dette vil vi gjøre som vi gjorde da Sigurd Vie fikk sin velfortjente støtte, applaudere forslaget.

Senterpartiet, Høyre, Venstre og FRP

