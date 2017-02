Svært dyr FM-stenging

Denne uken stopper NRK sine sendinger på FM-nettet både i Sør- og Nord-Trøndelag. Etter at P4 og Radio Norge også stopper sendingene sine i april er det stort sett kun DAB som gjelder her. Stengingen av FM til fordel for DAB er et påtvunget teknologiskifte. Et teknologiskifte påtvunget av politikerne. Det er virkelig ikke hva vi politikere bør drive med, og det virkelig heller ikke hva folk etterspør. I en spørreundersøkelse i Dagbladet svarer 66 prosent at de er negative til en stenging av FM. Bare 17 prosent er positive.

FrP har hele tiden vært i mot å stenge FM-nettet. Vi stemte i mot i 2011 da det ble besluttet å stenge FM til fordel for DAB. Vi fremmet også før jul forslag i Stortinget om å ikke stenge FM-nettet. Det fikk vi dessverre ikke støtte fra de andre partiene for. Stengingen medfører at millioner av FM-radioer i hus, hytter og biler blir ubrukelige. Overgangen til DAB vil medføre en regning for forbrukerne på mange milliarder kroner. For å si det rett ut; dette er elendig forbrukerpolitikk og den gjennomføres med vitende og vilje.

Jeg tror den naturlige utviklingen er at ny og bedre teknologi vinner frem fordi forbrukerne innser nytten av den og går til innkjøp av den. Slik ser det imidlertid ikke ut til å være med DAB. Jeg tror at den enkle forklaringen på det er at fordelene DAB tilbyr i forhold til FM er så små at mange ikke mener det er verdt å bruke tusenvis av kroner på «oppgradere» til DAB.

Flere har argumentert med at det ville blitt dyrt å opprettholde både DAB og FM, og det er anslått en årlig kostnad på 200 millioner kroner for å opprettholde FM-nettet. Det er en god del penger, men det er bare en brøkdel av den regningen som nå sendes forbrukerne. Å styre teknologiutviklingen bør ikke være en del av politikernes arbeidsoppgaver.

Sivert Bjørnstad

Stortingsrepresentant (FrP)