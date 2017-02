Mye mer enn en dråpe i havet

Mennesker i frykt. Mennesker som flykter fra hjemstedene sine. Fra hjemlandene sine. Mennesker som ikke vet hva morgendagen bringer. Med tvil om overlevelse. Men håp om trygghet. Mennesker i overfylte, provisoriske leire. Uverdige forhold. Mennesker uten sine kjære. Redde. Mennesker på flukt.

Vi ser dem på nyhetene. Vi ser, vi hører og vi leser. Vi prøver å forstå. Det er ufattelig. Reportasjer og bilder kan være vanskelig å ta inn, vondt. Det oppleves umulig å håndtere, å hjelpe. Situasjonen er så kompleks, og omfanget så stort. Om man gjør noe, kan det fort føles som en dråpe i havet.

For Evelyn Pettersen har engasjementet vokst, og selv om hun bidrar som frivillig gjennom den humanitære bistandsorganisasjonen Dråpen i Havet, er hennes innsats mer enn en dråpe i havet. Hun har vært der, på nært hold. Sett flyktninger i redsel, i sorg. I forferdelige omgivelser, med lite å hjelpe seg med. Evelyn har også sett gleden i øynene deres, smilet. Når hun har kunnet bidra med klær og sko, eller aktivisere barna med en leik. Og mat. Hun ser at det hun bidrar med, hjelper. At hennes «dråpe i havet» betyr så ufattelig mye, for hvert enkelt menneske hun møter. For det er det de er; mennesker. De er flyktninger, ja, men først og fremst mennesker. De er ikke bilder i en avis, på en nettside eller i en TV-reportasje. De er mennesker. Mennesker som trenger hjelp, og som vi kan hjelpe. Vi kan.

Evelyn har valgt å hjelpe, valgt å utgjøre en forskjell. Det er mange måter å være til hjelp på, og Evelyn har valgt å engasjere seg som frivillig der hvor hjelpen trengs. Tett på menneskene. Der de ankommer Europa, midlertidig, i påvente av… noe bedre. Noe trygt. Noe levelig. Evelyn reiser som frivillig til Hellas, og nå skal hun nedover for femte gang. Hun tar av sine friperioder i turnusjobben, hun tar av sine feriedager. Og hun tar fra egen lomme. Som frivillig dekker man reise og opphold selv, og gjennom bidrag fra andre har hun også kjøpt inn klær og utstyr som menneskene i leirene sårt trenger. Og gjennom ytterligere bidrag får Evelyn muligheten til å kjøpe inn mer og til å reise nedover flere ganger. Hun reiser nå i slutten av februar på sin femte tur, og tur nummer seks er planlagt i månedsskiftet april/mai. Respekt!

Hun ble ikke kåret til årets medmenneske uten grunn, Evelyn Pettersen, for det engasjementet hun har er ikke bare en dråpe i havet for mennesker på flukt. Det utgjør en forskjell. Evelyn utgjør en forskjell. Hun trengs. Utdanningsforbundet gir et bidrag på 5 000,- til Evelyn og Dråpen i Havet, for at flere mennesker kan hjelpes. Vi vil være med på å utgjøre en forskjell!

Utdanningsforbundet Frøya ønsker med dette Evelyn Pettersen lykke til med det videre arbeidet, og vi oppfordrer samtidig andre lag og organisasjoner til å støtte opp om dette viktige arbeidet (kontonummer 4212 10 13317).

Styret,

Utdanningsforbundet Frøya